Sigue en Vivo el evento más esperado de Netflix: TUDUM

Exclusivas de tus series favoritas te esperan en tres horas de evento

Por: Patricia Hernández Agüero

septiembre, 25, 2021 10:25

¡Es hoy, es hoy! así es, este sábado Netflix presenta su primer evento global para fans llamado TUDUM el cuál contará con la presencia de las diversas estrellas de tus series favoritas.

El evento se creó con el objetivo de entretener y dar las gracias a los fans de Netflix de todo el planeta.

Los fans serán los primeros en enterarse de las últimas novedades, en ver los avances, tráileres nuevos y clips exclusivos durante los coloquios y charlas con los creadores y las estrellas de Netflix

Quizás TUDUM no te diga nada por si solo, tampoco es una palabra en otro idioma, pero si haces memoria, el nombre del evento está inspirado en el sonido que oyes al abrir cualquier serie o película en Netflix. De seguro ya hiciste tú mismo el sonido después de leer estas líneas verdad.

El evento que iniciará a las 11:00 horas de este sábado, tendrá una duración de tres horas y contará con la participación de 145 famosos.

Los fans podrán ver más de 100 series y películas, incluidas las nuevas temporadas de tus series favoritas como Stranger Things, Los Bridgerton, The Witcher, La casa de papel y Cobra Kai, entre otras.

DÓNDE VERLO

El evento TUDUM se retransmitirá por canales de YouTube de Netflix de todo el mundo, además de Twitter, Twitch y Facebook.

PROGRAMA

Cada hora del evento será presentada por una estrella de las series de Netflix.

Programas especiales sobre series y películas coreanas e indias, además de contenido anime serán los encargados de "salir al escenario" antes de comenzar oficialmente el evento TUDUM.

Primera hora

La humorista Lilly Singh será la presentadora de la primera hora, que incluye un clip exclusivo de la nueva película de acción Alerta roja, avances de las temporadas más recientes de Los Bridgerton y Ozark, y una sorpresa especial de Stranger Things.

Segunda hora

La segunda hora será presentada por las estrellas de Stranger Things Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin. Los fans disfrutarán de las primeras imágenes de Sandman, Vikingos: Valhalla, y la 4.ª temporada de Cobra Kai, entre otras.

En esta segunda hora también se presentará un coloquio con las estrellas de cine de acción de Netflix (Charlize Theron, Regina King y Zazie Beetz, entre otras) moderado por la dirección de Marketing de Netflix: Bozoma Saint John.

Tercera hora



Finalmente, la actriz Nicola Coughlan de Los Bridgerton presentará la última hora.

Esta tercera hora contará con un saludo especial de la nueva reina de The Crown, pasando por un clip especial de la nueva película No mires arriba. También se mostrará un vídeo de detrás de las cámaras con el reparto de The Umbrella Academy, el estreno del tráiler de Ejército de los ladrones —la precuela de Ejército de los muertos

