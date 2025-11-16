Sia relanza ‘Snowman’ con Belinda y desata críticas en redes

La nueva entrega mezcla nostalgia y apuesta internacional mientras la participación de Belinda provoca una reacción polarizada entre oyentes en redes.

La temporada navideña arranca con una jugada inesperada: Sia relanza su clásico Snowman con una versión renovada que incorpora la voz de Belinda y un giro en español que ya generó debate entre fans. El tema llegó a plataformas digitales marcando el inicio formal del periodo musical festivo y reavivando el interés por una de las canciones más populares del catálogo navideño contemporáneo.

Un clásico actualizado para una audiencia más amplia

Snowman, lanzada originalmente en 2017 dentro del álbum Everyday Is Christmas, se consolidó con el tiempo como una de las piezas estacionales más reproducidas de la última década. Su presencia en TikTok impulsó múltiples resurgimientos invernales, convirtiéndola en un himno moderno para la época festiva.

En este nuevo lanzamiento, Sia mantiene la estructura emocional del tema —la metáfora del muñeco de nieve como un amor frágil y efímero— pero introduce una expansión lingüística con la participación de Belinda. La cantante mexicana añade versos en español con un estilo urbano suave que no altera el espíritu melódico original. Su aportación—“Hasta menos cero, bien lejos del sol…”—conserva la simbología central del frío, el deshielo y la vulnerabilidad afectiva.

¿Encuentro icónico o mezcla arriesgada?

La llegada de la nueva versión provocó un choque inmediato de percepciones. En redes sociales, parte del público celebró la frescura del giro en español y la conexión histórica entre ambas artistas, destacando que la mezcla de voces aporta un aire cálido y novedoso para la temporada. Sin embargo, otra fracción de oyentes criticó el resultado.

“No sabía que necesitaba a Sia y Belinda juntas otra vez. La parte en español quedó preciosa.”

“Belinda suena súper dulce, no entiendo por qué se quejan, me pareció un detalle bonito para los fans latinos.”

“La parte de Belinda suena súper artificial, como si fuera IA.”

“Sia no necesitaba esto. Belinda está fuera de ritmo y no combina con el estilo.”

“La colaboración está rara… pero después de dos escuchadas ya me gustó.”

“No es mala, solo diferente. Creo que la gente está exagerando.”

Reencuentro creativo casi dos décadas después

Aunque para muchos el dueto pueda parecer sorpresivo, esta no es la primera vez que Sia y Belinda trabajan juntas. En 2006, la australiana participó como compositora en Utopía, uno de los discos más representativos de Belinda. Ese antecedente —poco recordado fuera de los círculos de fanáticos— añade una capa nostálgica y emocional a la nueva colaboración, sobre todo entre quienes vivieron el lanzamiento original del álbum.

La coincidencia generacional también fortalece la narrativa del reencuentro: Sia consolidada globalmente y Belinda expandiendo su presencia internacional con proyectos bilingües como Indomita.