Show de Los Payasonicos se reprograma en Fan Festival Monterrey™

El Gobierno de Nuevo León aplazó la presentación de Los Payasonicos en el FIFA Fan Festival™ por la alta afluencia prevista por el juego de México

El Gobierno de Nuevo León informó que la presentación de Los Payasonicos, programada para el domingo 5 de julio en el FIFA Fan Festival Monterrey™, fue reprogramada como medida preventiva ante la alta afluencia de personas que se espera por el partido de la Selección Mexicana.

Las autoridades señalaron que la decisión se tomó con el objetivo de priorizar la seguridad e integridad de los asistentes, ya que se prevé un lleno total en las actividades organizadas en el Parque Fundidora.

La seguridad fue el principal motivo

El gobernador Samuel García explicó que la determinación fue acordada durante la Mesa de Seguridad, donde se concluyó que la seguridad pública debía prevalecer ante el incremento esperado de visitantes durante la jornada del domingo.

“Acordé con todos los integrantes de la Mesa de Seguridad que la seguridad pública está por encima de todo. Acordamos que el artista del domingo, Los Payasonicos, se va a posponer; se difiere unos días porque esperamos un llenado total del Fan Fest”.

El mandatario también adelantó que el Gobierno estatal habilitará sedes adicionales con pantallas para que un mayor número de personas pueda seguir el encuentro de la Selección Mexicana sin concentrarse únicamente en el Parque Fundidora.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuándo se llevará a cabo la presentación de Los Payasonicos y señalaron que la nueva fecha será anunciada próximamente.

Por su parte, la agrupación aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la reprogramación del espectáculo.

No es el primer cambio en la cartelera

El Gobierno de Nuevo León indicó que esta no es la primera modificación en la programación artística del FIFA Fan Festival Monterrey™, ya que anteriormente también fueron reprogramadas las presentaciones de Grupo Firme y El Gran Silencio.

Las autoridades agradecieron la comprensión del público y reiteraron su compromiso de organizar eventos seguros para todas las familias que asistan a las actividades del festival.