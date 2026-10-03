Shivon Zilis revela el abrupto fin de su relación con Elon Musk

Zilis le agradeció a Musk por sus hijos y expresó su deseo de que puedan ser grandes amigos y compartir la crianza de los niños.

El multimillonario Elon Musk ha roto abruptamente su relación con Shivon Zilis, madre de cuatro de sus hijos y alta ejecutiva de una de sus compañías, según reveló ella en un comunicado publicado este viernes en redes sociales, en el que confesó que lo amó más que a la vida misma.

"Es difícil pasar de estar enamorada a tener que dejarlo ir en una semana y sin previo aviso, pero así son a veces las cosas", escribió Zilis, directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink.

La declaración de la ejecutiva respondía a un mensaje en X que señalaba que Musk había dejado de seguirla en esa plataforma.

Zilis dijo estar dolida, pero aclaró que le importaba el futuro de Musk y que siempre desearía su felicidad.

La declaración de la ejecutiva, quien también trabajó para Tesla, estaba acompañada de una imagen que mostraría el último intercambio de mensajes por texto entre ambos, ocurrido la semana pasada.

La relación sentimental entre ambos surgió después de que el magnate actuara como donante de esperma de los gemelos Strider y Azure, nacidos en 2021.

La tercera hija de la pareja, Arcadia, nació en 2024, mientras que Seldon Lycurgus nació un año después.

Musk tuvo otros hijos mientras mantuvo su relación con Zilis. Sin embargo, a lo largo de los años, la ejecutiva defendió su vínculo.

"Lo he amado más que a la vida misma; él me ha enseñado lo equivalente a cien vidas de sabiduría y ha hecho que mi copa rebose de sentido vital", confesó en su mensaje de este viernes.

Zilis le agradeció a Musk por sus hijos y expresó su deseo de que puedan ser grandes amigos y compartir la crianza de los niños.