Sheinbaum espera regreso de BTS a México en 2027

La presidenta mencionó que BTS volvería al país el próximo año y también anticipó una posible presentación de Stray Kids tras reunirse con Lee Jae-myung

Las ARMY tienen motivos para emocionarse por 2027.

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que espera el regreso de BTS a México durante el próximo año.

La declaración ocurrió este jueves después de la reunión que sostuvo con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en Palacio Nacional.

“También esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027”, declaró la presidenta de México, quien también mencionó que Stray Kids se presentaría en el país.

Sheinbaum espera el regreso de BTS a México

El mensaje de la presidenta se suma a la expectativa que dejó BTS durante sus conciertos en la Ciudad de México, donde el grupo expresó su intención de regresar al país en futuras giras.

Esta declaración también ocurre después de que Sheinbaum señalara que los intérpretes de 'Dynamite' aceptaron su petición de regresar próximamente a México.

La información fue compartida después de la reunión que sostuvo con los integrantes de BTS en Palacio Nacional en mayo de 2026.