Shakira y Piqué revisan acuerdo de visitas de sus hijos

La propuesta de Shakira busca, según lo expresado en el documento, favorecer el bienestar emocional, físico y académico de los menores

Shakira y Gerard Piqué se encontraron nuevamente este martes en Barcelona para participar en un juicio relacionado con el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha.

El proceso busca revisar el acuerdo de separación que ambos ratificaron en diciembre de 2022, cuando establecieron que la cantante colombiana se trasladaría a vivir con sus hijos.

A través de un comunicado difundido por su agencia de prensa, Shakira aclaró que su intención no es reducir el tiempo que sus hijos pasan con su padre.

La propuesta de la artista consiste en que los viajes entre Miami y Barcelona no recaigan exclusivamente en los menores, sino que ambos padres compartan el esfuerzo de los desplazamientos.

En particular, plantea que durante periodos vacacionales cortos sea Piqué quien viaje a Miami, con el objetivo de evitar que los niños realicen viajes transatlánticos de corta duración y enfrenten el desajuste horario que implican.

Buscan proteger la rutina de Milan y Sasha

De acuerdo con el comunicado, la medida permitiría que los hijos de la expareja mantengan durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar.

La propuesta de Shakira busca, según lo expresado en el documento, favorecer el bienestar emocional, físico y académico de los menores.

El encuentro judicial ocurre mientras la cantante colombiana continúa con su residencia de conciertos en Madrid.

La artista amplió este lunes su calendario de presentaciones de doce a trece fechas, con un último concierto programado para el 12 de octubre.

Para ese espectáculo final, Shakira contará con la participación de otros artistas, entre ellos Maluma, Beéle y el español Dani Martín.