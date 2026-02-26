Shakira y Mariah Carey lideran nominados al Salón del Rock

El Salón de la Fama del Rock & Roll reveló a sus 17 aspirantes de 2026 en una lista diversa que mezcla pop, metal, hip hop y R&B

El Salón de la Fama del Rock & Roll dio a conocer a los 17 nominados de 2026 en la categoría de intérpretes, una selección diversa que abarca desde el pop y el R&B hasta el metal y el hip hop.

Entre los aspirantes destacan Phil Collins, Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Iron Maiden, Luther Vandross y Shakira.

Lista completa de nominados

La boleta también incluye a Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition, Sade, Wu-Tang Clan, Billy Idol, Joy Division/New Order, The Black Crowes y Oasis.

Billy Idol y Joy Division/New Order regresan a la lista tras quedarse fuera el año pasado, al igual que The Black Crowes y Oasis, dos grupos de hermanos músicos que recientemente han superado disputas públicas.

Trayectorias destacadas

Phil Collins, conocido por éxitos como “In the Air Tonight” y “One More Night”, ha ganado ocho premios Grammy, incluido álbum del año en 1985 por No Jacket Required. Por su parte, The Miseducation of Lauryn Hill marcó historia al convertirse en el primer álbum de hip hop en ganar el Grammy a álbum del año en 1999.

Mariah Carey, ya nominada en 2024 y 2025, suma 19 números uno en el Billboard Hot 100. La banda INXS dominó las listas a finales de los años 80 con temas como “Need You Tonight”, mientras que Iron Maiden impulsó la nueva ola del heavy metal británico con discos como The Number of the Beast.

Shakira ha sido reconocida por tender puentes entre la música latina, el pop y el rock, mientras que Pink acumula cuatro sencillos número uno y tres álbumes que encabezaron las listas.

Debutantes y votación

Diez de los 17 nominados aparecen por primera vez en la boleta: Buckley, Collins, Etheridge, Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Vandross y Wu-Tang Clan.

Vandross, fallecido en 2005, vendió más de 25 millones de álbumes, mientras que Buckley, cuyo debut Grace (1994) es ampliamente aclamado, murió en 1997.

El presidente de la fundación, John Sykes, destacó que la lista refleja “los rostros y sonidos en constante evolución del Rock & Roll y su impacto continuo en la cultura juvenil”.

Los incorporados de 2026 se anunciarán en abril. Para ser elegibles, los artistas deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes y son votados por más de 1,200 artistas, historiadores y profesionales de la industria.

El año pasado fueron incorporados Cyndi Lauper, Outkast, Bad Company, Chubby Checker, Soundgarden, Joe Cocker, Salt-N-Pepa, The White Stripes, además de figuras de la industria como Carol Kaye, Nicky Hopkins, Lenny Waronker, Thom Bell y Warren Zevon.