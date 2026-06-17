Shakira y Manuel García-Rulfo son captados saliendo de hotel

Fotografías difundidas en redes sociales despertaron especulaciones sobre un posible vínculo entre la intérprete colombiana y el actor mexicano.

Unas fotografías de Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo saliendo del mismo hotel en Los Ángeles provocaron especulaciones en redes sociales sobre la naturaleza de su relación.

Las fotografías fueron difundidas por el medio especializado en celebridades DeuxMoi y muestran a ambos en las inmediaciones del Sunset Tower Hotel. La aparición conjunta llamó la atención debido a que la artista colombiana ha mantenido un perfil reservado respecto a su vida sentimental en los últimos meses.

Shakira habló recientemente sobre su situación sentimental

El avistamiento ocurre poco después de que la intérprete concediera una entrevista a People, donde aseguró que actualmente sus prioridades están centradas en su familia y en la crianza de sus hijos.

"Solo estoy pensando en criar a mis hijos. No veo eso por ahora. Tal vez cuando sean mayores."

La cantante también reflexionó sobre los desafíos personales que ha enfrentado en años recientes y la manera en que ha continuado con su carrera artística.

¿Quién es Manuel García-Rulfo?

García-Rulfo nació en Guadalajara, Jalisco, y desarrolló una carrera que lo ha llevado a participar en producciones de Hollywood y plataformas de streaming.

Entre sus trabajos más conocidos figura la serie The Lincoln Lawyer, donde interpreta al abogado Mickey Haller. También ha participado en películas como Los siete magníficos, Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo y A Man Called Otto.