Shakira y Maluma lanzarán 'Agua', su cuarta colaboración

Shakira y Maluma anuncian su cuarta colaboración musical, 'Agua', que llegará el 17 de septiembre con la promesa de conquistar a sus seguidores.

Los artistas colombianos Shakira y Maluma revelaron este jueves en sus redes sociales que su cuarta colaboración musical, el sencillo 'Agua', será publicado el próximo 17 de septiembre.

"Salimos con la reina en menos de dos semanas", dijo Maluma en una historia publicada en Instagram, en la que aseguró que ha estado trabajando "enfocado" con Shakira y que cuando salga el tema sus seguidores "se la van a disfrutar", aunque no dio pistas de qué tratará el tema.

El artista de Medellín compartió la portada de la canción con la frase "Nos fuimos Mundial", en la que ambos aparecen vestidos de blanco con un fondo de estampado animal.

Este sencillo consolida la colaboración entre la artista de Barranquilla y Maluma, que comenzó en 2016 con 'Chantaje', y continuó en 2017 con 'Trap' y 'Clandestino', publicada en 2018.