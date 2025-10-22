Shakira versionará temas por aniversarios de dos de sus discos

Además de la interpretación de hits de dos de sus álbumes "más icónicos", Shakira compartirá historias nunca antes contadas sobre la creación de estos discos

Shakira celebrará el 30 aniversario de 'Pies Descalzos' y el 20 de 'Oral Fixation' de la mano de una plataforma de música, con la que publicará nuevas versiones de algunas de sus canciones más queridas por sus fans.

A partir de mañana miércoles los seguidores de la artista podrán escuchar reediciones de himnos como 'Antología', 'Día de Enero' o 'Hips Don't Lie', esta última en una nueva versión junto a Ed Sheeran y Beéle, según indicó la agencia de publicidad de la cantante colombiana en España en un comunicado.

En esta nueva edición de Spotify Anniversary, además de la interpretación de hits de dos de sus álbumes "más icónicos", Shakira compartirá historias nunca antes contadas sobre la creación de estos discos y reflexionará sobre su impacto en su carrera.

La cantante, originaria de Barranquilla, hace un recorrido por los álbumes que definieron su carrera global: "Desde Pies Descalzos, que presentó al mundo su composición poética y su sonido latino, hasta Oral Fixation, que marcó el crossover de la artista y la consolidó como un fenómeno global".

La artista conmemorará así el aniversario de dos álbumes "que continúan enamorando a fans de todas las generaciones", según la nota de su agencia.

"Más del 50 % de las reproducciones de Oral Fixation provienen de oyentes menores de 30 años, mientras que la mitad de las reproducciones de Pies Descalzos son de oyentes de entre 30 y 44 años", añaden.

Según el comunicado, los dos discos superan 6,100 millones de reproducciones globales combinadas y, a nivel mundial resonaron en gran medida en México, "país que supera en reproducciones a cualquier otra nación", incluida su Colombia natal.