¿Shakira usó una doble en la inauguración de la Copa Mundial?

Todo comenzó cuando usuarios en distintas plataformas analizaron algunos videos y fotografías de la ceremonia, señalando supuestas diferencias físicas

La inauguración de la Copa Mundial volvió a colocar a Shakira en el centro de la conversación, pero esta vez no por su música o su presentación, sino por una teoría que comenzó a viralizarse en redes sociales y que asegura que la cantante colombiana habría utilizado una doble durante su participación en el evento.

Todo comenzó cuando usuarios en distintas plataformas analizaron algunos videos y fotografías de la ceremonia, señalando supuestas diferencias físicas entre la artista y la persona que apareció en ciertas tomas de la transmisión.

Los internautas destacaron detalles relacionados con la estatura, algunos rasgos faciales e incluso la forma de caminar, elementos que fueron suficientes para alimentar las especulaciones y generar cientos de comentarios en redes sociales.

Las teorías crecieron rápidamente y algunos seguidores aseguraron que la producción del evento habría recurrido a una doble para ciertas escenas, mientras que otros defendieron a la cantante argumentando que las diferencias podrían deberse a los ángulos de cámara, la iluminación o la edición de las imágenes.

A pesar de la viralización de estas versiones, hasta el momento no existe ninguna prueba oficial que confirme que Shakira haya utilizado una sustituta durante la inauguración.

Tampoco la artista ni su equipo de trabajo han emitido declaraciones sobre la polémica que se generó en internet, donde el tema se convirtió rápidamente en tendencia.

La situación provocó opiniones divididas entre los seguidores de la colombiana. Mientras algunos continúan analizando cada detalle de la presentación, otros consideran que se trata simplemente de una teoría sin fundamentos que surgió a raíz de la enorme atención mediática que suele rodear a la cantante.

No es la primera vez que una figura internacional enfrenta este tipo de rumores, ya que en diversas ocasiones celebridades han sido objeto de especulaciones similares tras participar en eventos masivos o transmisiones de gran alcance.

Por ahora, la versión de que Shakira utilizó una doble continúa siendo únicamente una teoría impulsada por usuarios en redes sociales y no existe información oficial que respalde dicha afirmación.