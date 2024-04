Shakira revela las primeras fechas de su gira internacional

"Gracias Bizarrap, gracias por invitarme. La verdad, es lo máximo estar aquí con este público, contigo que eres mi colega, eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo: Biza, me voy de gira Biza… ¡Me voy de gira por fin!", expresó la colombiana, desatando una ovación entre los asistentes del festival de música.