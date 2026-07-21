Shakira revela fotos inéditas de ensayos para el Mundial

Shakira compartió imágenes inéditas de los ensayos previos a su actuación en la final del Mundial 2026, sorprendiendo a sus seguidores

Shakira sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías inéditas de los ensayos que realizó previo a su presentación en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde protagonizó uno de los espectáculos musicales más comentados del torneo.

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana publicó imágenes en las que se le observa afinando los últimos detalles de su actuación junto a su equipo de bailarines, músicos y producción. Las fotografías muestran parte del intenso trabajo de preparación que hubo detrás del espectáculo.

La intérprete acompañó la publicación con un mensaje de agradecimiento para todas las personas que hicieron posible la presentación y recordó con emoción la experiencia de formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Shakira comparte el detrás de cámaras de la final del Mundial 2026

Durante la final del Mundial 2026, Shakira volvió a demostrar por qué es una de las artistas latinas más importantes a nivel internacional, ofreciendo un show que fue seguido por millones de personas y que generó una amplia conversación en redes sociales.

Las imágenes inéditas también permitieron a sus seguidores conocer el ambiente previo al espectáculo, desde los ensayos sobre el escenario hasta los momentos de concentración antes de salir frente al público que se dio cita para presenciar la gran final.

La publicación fue recibida con miles de reacciones y comentarios de sus fanáticos, quienes destacaron el profesionalismo y la energía de la cantante. Con este detrás de cámaras, Shakira volvió a recordar uno de los momentos más importantes de su carrera y de la historia reciente de los espectáculos deportivos.