Shakira regresa a Madrid con nuevo concepto para sus fans

La cantante colombiana estrenó el recinto temático "Es Latina" para recibir a seguidores que acuden a sus conciertos europeos.

Shakira volvió a emocionar a sus fanáticos internacionales tras compartir imágenes de la inauguración de Es Latina, un espacio temático diseñado especialmente para el público que acude a su residencia europea del LMYNL World Tour.

A través de sus canales oficiales, la artista colombiana agradeció el apoyo del público que ha viajado desde distintos puntos geográficos para asistir a sus conciertos en la capital española.

"Muchas gracias a todos mis fans que vienen de tantos lugares diferentes para ver este espectáculo!! Por eso, entre otras cosas, he preparado una ciudad entera para que todos disfruten y tengan la mejor experiencia!!", expresó la intérprete al acompañar una fotografía donde lució un llamativo enterizo fucsia con estampados psicodélicos.

El evento musical se desarrollará del 18 de septiembre al 11 de octubre en el "Estadio Shakira". La iniciativa reúne una amplia selección de talento musical, diseño, literatura y propuestas gastronómicas comisariadas directamente por la cantante.

Entre los actos musicales principales que forman parte del cartel figuran Amaia, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, Santos Bravos, Yerai Cortés, Yapi, entre otros más.

Además de los conciertos, el parque temático albergará la participación de diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada, exposiciones artísticas, muestras culturales y una oferta que busca celebrar la identidad hispana durante las semanas que Shakira permanezca en la capital española con su gira mundial.