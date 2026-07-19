Shakira regala boletos a voluntarios del Mundial FIFA™

La cantante colombiana invitó a trabajadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, voluntarios y empresarios a su concierto en Brooklyn como reconocimiento

La cantante Shakira transformará su próximo concierto en Brooklyn en un homenaje a personas que han dedicado su trabajo a apoyar a sus comunidades.

La colombiana regaló entradas para su presentación del martes 21 de julio a tres grupos de neoyorquinos como reconocimiento a su labor, según Billboard.

Entre los invitados se encuentran voluntarios de la organización que participa en labores de ayuda tras el terremoto en Venezuela, trabajadores sindicalizados que contribuyeron al desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y propietarios de restaurantes colombianos que participaron en una promoción gastronómica de la ciudad durante el torneo.

Shakira destacó que gran parte del éxito del Mundial se debe al trabajo que ocurre detrás de escena, como la preparación de hoteles y el funcionamiento de los estadios, labores que muchas veces pasan desapercibidas para los aficionados.

Un homenaje a la comunidad de Nueva York

La coordinadora del Mundial en Nueva York, Maya Handa, señaló que los trabajadores sindicalizados, los voluntarios de ayuda humanitaria en Venezuela y los restauranteros colombianos representan el esfuerzo y la solidaridad de la ciudad.

Además, consideró que el gesto de Shakira permitirá que estas personas disfruten una noche especial y refleja el espíritu de celebración que busca promover el evento deportivo.

Entre las homenajeadas se encuentra Biviana Pereira Leiva, integrante del sindicato NYHTC, quien recordó que llegó a Nueva York desde Barranquilla, Colombia, hace una década y actualmente trabaja como camarera de pisos en un hotel de Manhattan.

También Sandra Leiton, integrante del sindicato 32BJ en Queens, destacó que muchas mujeres inmigrantes se identifican con la trayectoria de Shakira, su fortaleza y la manera en que representa a Colombia y reconoce a las mujeres trabajadoras.