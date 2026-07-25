Shakira recreará una ciudad mágica para shows en Madrid

Shakira transformará su residencia de conciertos en Madrid con una ciudad inspirada en el realismo mágico, ofreciendo una experiencia inmersiva a sus seguidores

Una ciudad inspirada en el realismo mágico, con ocho pabellones dedicados a música, moda, gastronomía, literatura, arte y cine, cultura infantil y el universo artístico de Shakira: así será la compleja estructura que la colombiana construirá en Madrid para la residencia final de su actual gira.

Este viernes su equipo reveló más detalles en una rueda de prensa en la que se han anticipado imágenes renderizadas de cómo se verá el recinto del Iberdrola Music a unos dos meses del primer concierto, el 18 de septiembre, al que seguirán otras diez actuaciones los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Que "España es latina" es el mensaje que Shakira quiere transmitir con esta residencia, según dijo el presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, que destacó que este es "el proyecto más bonito" en el que ha trabajado nunca en cuanto "espacio de convivencia para hacernos a todos más empáticos".

Con capacidad para 50,000 personas y una plaza central de encuentro llamado Macondo Plaza, el espacio estará abierto desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, con el concierto central de Shakira entre las 20:30 y las 23 horas.

Cada pabellón contará "con identidad propia", por ejemplo su color, y una programación e invitados diferenciados durante las fechas de la residencia, todas curadas por Shakira "bajo la idea de que la Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría".

Según dijo Sagliocco, se está viendo con las instituciones públicas la posibilidad de que los días que el espacio esté cerrado, de lunes a jueves, pueda ser aprovechado para excursiones de escolares "y celebren su pertenencia a esta comunidad".

Será en España también donde concluirá su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', convertida en la gira latina más taquillera de la historia, con récords de asistencia como el del Zócalo de Ciudad de México en marzo, con 400,000 asistentes, o éxitos como el de su concierto en la playa de Copacabana con más de 2 millones de personas.