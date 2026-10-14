Shakira reconoce el apoyo de Antonio de la Rúa en noche especial

Shakira y Antonio mantuvieron una relación sentimental durante varios años antes de separarse, pero su reciente cercanía ha vuelto a despertar el interés

Shakira cerró su etapa de conciertos en Madrid con un agradecimiento que no pasó desapercibido.

La cantante colombiana dedicó unas palabras a Antonio de la Rúa, quien formó parte de una etapa importante de su vida y que ahora también ha estado presente en sus proyectos profesionales.

Shakira reconoce el apoyo de Antonio de la Rúa en Macondo Park

Durante el encuentro con sus fans, la intérprete destacó el lugar que ocupa el empresario argentino en su vida actual y reconoció su participación en el espacio que albergó sus presentaciones en la capital española.

El momento llamó la atención por la historia que existe entre ambos. Shakira y Antonio mantuvieron una relación sentimental durante varios años antes de separarse, pero su reciente cercanía ha vuelto a despertar el interés de quienes siguen de cerca la vida personal de la colombiana.

“Especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira, me ha ayudado muchísimo durante toda la gira y que ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park, y porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler, quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias…” Añadió la artista.

El agradecimiento despierta reacciones entre sus seguidores

Con estas palabras, Shakira dejó ver que el vínculo con Antonio de la Rúa sigue presente en su vida, ahora desde un lugar distinto al que compartieron en el pasado. Sus declaraciones despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar ante la cercanía de dos figuras que comparten una historia en común.