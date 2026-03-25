Shakira pospone conciertos en la India por tensiones regionales

La cantante colombiana Shakira anunció la postergación “hasta nuevo aviso” de sus conciertos programados para abril en India, debido a las tensiones regionale

La cantante colombiana Shakira anunció la postergación “hasta nuevo aviso” de sus conciertos programados para abril en India, debido a las tensiones regionales derivadas de conflictos en Oriente Medio y la escalada bélica entre Pakistán y Afganistán.

La decisión fue confirmada por la plataforma organizadora District, perteneciente a la empresa Zomato, que señaló que la medida responde a la prioridad de garantizar la seguridad de los asistentes, la artista y todo el equipo de producción.

El aplazamiento ha generado inconformidad entre seguidores, especialmente por la falta de una nueva fecha. En redes sociales, varios usuarios expresaron su molestia por los gastos de viaje ya realizados, muchos de ellos no reembolsables.

A pesar de ello, los organizadores informaron que el costo de las entradas será devuelto en su totalidad.

Los boletos tenían precios que iban desde las 4,000 rupias (unos 46 dólares) hasta 24,500 rupias (alrededor de 282 dólares) para zonas VIP.

Fechas y sedes canceladas

El primer concierto estaba previsto para el 10 de abril en el Mahalakshmi Race Course de Bombay, mientras que el segundo se celebraría el 15 de abril en el Estadio Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, con capacidad para más de 60,000 personas.

La organización aseguró que ya trabaja con el equipo de la artista para reprogramar los espectáculos y que informará nuevas fechas en cuanto sea posible.

Los conciertos formaban parte de “Feeding India”, una iniciativa orientada a recaudar fondos y generar conciencia sobre la desnutrición infantil en el país asiático. Los organizadores destacaron que el proyecto mantiene su compromiso social pese a la suspensión.

La gira representaba el regreso de Shakira a India tras casi dos décadas, luego de su única presentación en el país en 2007 como parte de su tour “Oral Fixation”.

Además, sería la primera vez que la artista visitaría dos ciudades indias en una misma gira.