Shakira, Madonna y BTS harán vibrar final del Mundial

El evento se llevará a cabo el próximo 19 de julio en Nueva York y marcará un cambio histórico en el formato tradicional de la Copa del Mundo

La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026 contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo, el cual estará encabezado por artistas de talla internacional como Shakira, Madonna y BTS.

El evento se llevará a cabo el próximo 19 de julio en Nueva York y marcará un cambio histórico en el formato tradicional de la Copa del Mundo, al incorporar un show inspirado en los grandes eventos deportivos de Estados Unidos.

Shakira vuelve a poner música al Mundial

La cantante colombiana también participa en la creación del tema oficial del torneo, titulado 'Dai Dai', lanzado recientemente por la FIFA.

No es la primera vez que Shakira se vincula con una Copa del Mundo, ya que en Sudáfrica 2010 interpretó el exitoso 'Waka Waka', considerado uno de los himnos más populares en la historia del futbol.

Chris Martin participó en la selección del espectáculo

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, colaboró junto con la organización benéfica Global Citizen en la elección de los artistas que formarán parte del espectáculo.

La presentación combinará elementos de la cultura pop estadounidense con música latina y ritmos surcoreanos, buscando ofrecer un show de alcance global.

Final del Mundial tendría descanso más largo

Aunque la FIFA todavía no revela todos los detalles logísticos, la implementación del espectáculo implicaría extender el descanso habitual de 15 minutos.

Una situación similar ocurrió durante la final del Mundial de Clubes del año pasado, celebrada en el mismo estadio, donde participaron J Balvin, Doja Cat y Tems en un show de medio tiempo.

En aquella ocasión, el intermedio se prolongó hasta cerca de 25 minutos, funcionando como ensayo rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

FIFA también prepara inauguraciones musicales

Días atrás, la FIFA anunció a varios artistas que encabezarán las ceremonias de apertura en los países anfitriones.

Entre los nombres confirmados aparecen J Balvin y Alejandro Fernández para los eventos en México, mientras que en Estados Unidos estarán figuras como Katy Perry y Anitta.