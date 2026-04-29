Shakira lamenta muerte de trabajador en montaje de su concierto

La artista manifestó su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima, identificada como Gabriel de Jesus Firmino.

La cantante colombiana Shakira expresó su pesar tras la muerte de un trabajador involucrado en la instalación del escenario para el concierto masivo que ofrecerá este sábado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. El incidente ocurrió el domingo durante labores de montaje.

A través de un mensaje difundido por su equipo, la artista manifestó su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima, identificada como Gabriel de Jesus Firmino.

"Estoy profundamente triste por la familia, amigos y compañeros de Gabriel de Jesus Firmino, un trabajador local que perdió la vida en el lugar. Mi corazón está con sus seres queridos", señaló la intérprete.

Accidente durante el montaje del escenario

De acuerdo con información de la Policía Militar de Río de Janeiro, el trabajador, de 28 años y especializado en seguridad, murió tras ser golpeado por una estructura del escenario que colapsó mientras realizaba sus labores.

Versiones recabadas por el Cuerpo de Bomberos indican que el joven sufrió un severo aplastamiento en las extremidades inferiores al verse atrapado en un sistema de elevación.

Atención de emergencia e investigación en curso

Cuando los equipos de rescate arribaron al sitio, el trabajador ya había sido retirado por sus compañeros. Recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía Civil abrió una carpeta de investigación para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Expectativa por el megaconcierto en Copacabana

Pese al lamentable hecho, la ciudad de Río de Janeiro continúa con los preparativos para el espectáculo gratuito de Shakira, considerado uno de los eventos musicales más grandes del año.

Se estima que cerca de dos millones de personas se congreguen en la emblemática playa para presenciar la presentación, siguiendo el modelo de conciertos multitudinarios realizados recientemente por artistas internacionales.

Eventos similares, como los ofrecidos por Lady Gaga en 2025 y Madonna en 2024, reunieron a más de un millón y medio de asistentes, según datos de autoridades locales.