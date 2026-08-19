Shakira extingue Fire Rabbit, una de sus sociedades patrimoniales en España tras reorganizar sus empresas por su traslado a Miami.

Shakira disolvió formalmente su sociedad patrimonial Fire Rabbit, compañía fundada en 2012 con sede en el municipio español de Esplugues de Llobregat, localidad donde vivía con el exfutbolista Gerard Piqué.

Así consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de este martes, que publica la revocación de sus administradores y el nombramiento de liquidadores, entre los cuales se encuentra Shakira, y también la extinción definitiva de la compañía.

La sociedad estaba administrada de forma solidaria por la propia artista colombiana, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, y por Enrique Pecourt Gozálbez, quienes han actuado también como liquidadores en el proceso de cierre, de acuerdo con la información registral.

La extinción de Fire Rabbit se produce después de varios movimientos en la estructura empresarial de la cantante en España, en un contexto marcado por su traslado de residencia a Miami y por la reorganización de sus sociedades tras la ruptura con Piqué.

De hecho, Fire Rabbit nació en 2012 bajo el paraguas de Fire Dragon, empresa con sede en Panamá vinculada a la cantante, y contó como administrador solidario con Ferran Vilaseca, actual presidente del FC Andorra, club del que Piqué es máximo accionista.

Fire Dragon era la titular del 50 % de la casa de Esplugues de Llobregat a través de sus sociedades Fire Rabbit e Inversiones BCN TWO&TWO SL.