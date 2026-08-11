Shakira expresa solidaridad tras terremoto en Colombia

El terremoto provocó una amplia movilización de autoridades y equipos de emergencia, mientras continúa el recuento de daños y víctima

Shakira reaccionó al fuerte terremoto que sacudió Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.4 y generó momentos de angustia en distintas regiones del país, provocando daños y dejando víctimas mortales.

La cantante colombiana utilizó sus historias de Instagram para enviar un mensaje de solidaridad a quienes vivieron el sismo y, especialmente, a las familias que enfrentan momentos de incertidumbre. La barranquillera escribió que su corazón estaba con todos los que sintieron el terremoto y con quienes estaban pasando por momentos de angustia.

Shakira envía fuerza y amor a Colombia

Shakira también expresó todo su cariño por su país natal y manifestó: “Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, mostrando su preocupación por la situación que enfrentan sus compatriotas.

La intérprete de “Pies descalzos” no fue la única figura pública en pronunciarse. Otros artistas colombianos, entre ellos Maluma, J Balvin y Camilo, también utilizaron sus redes sociales para expresar solidaridad con las personas afectadas por el terremoto y hacer un llamado a mantenerse unidos ante la emergencia.

Emergencia moviliza a las autoridades

El terremoto provocó una amplia movilización de autoridades y equipos de emergencia, mientras continúa el recuento de daños y víctimas.

La tragedia también generó muestras de solidaridad internacional, incluyendo ofrecimientos de ayuda humanitaria de distintos países.