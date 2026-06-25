Shakira estrenará 'Dai Dai' en español, himno del Mundial FIFA™

Shakira confirmó que la versión en español de 'Dai Dai', canción oficial del Mundial FIFA™, debutará durante el partido entre Colombia y RD Congo

La cantante colombiana Shakira anunció el lanzamiento de la versión en español de "Dai Dai", el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, una adaptación que llegará este martes y que será presentada durante el encuentro entre la selección de Colombia y República Democrática del Congo.

La cantante colombiana reveló la noticia durante una entrevista, donde adelantó que el estreno coincidirá con la transmisión del partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial, que se disputará en el Estadio Guadalajara.

¿Cuándo se estrenará "Dai Dai" en español?

La nueva versión podrá escucharse este 23 de junio durante la cobertura del encuentro entre Colombia y RD Congo, programado para iniciar a las 21:00 horas, tiempo de México.

Aunque Shakira no precisó el momento exacto en el que sonará la canción, confirmó que el estreno formará parte de la transmisión del partido de la selección colombiana.

"Poder sacar Dai Dai en español y estrenarlo en el partido de Colombia... esa era la sorpresa que les tenía", expresó la artista.

La cantante celebra el éxito del tema

Durante la entrevista, Shakira aseguró sentirse emocionada tanto por el desempeño de la selección colombiana como por la recepción que ha tenido la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La intérprete destacó las actuaciones del delantero Lucho Díaz y del argentino Lionel Messi, además de celebrar que Dai Dai ya se ubica entre las cinco canciones más escuchadas a nivel mundial.

Según la artista, el éxito alcanzado por el tema representa una de las mayores satisfacciones de esta etapa de su carrera.

Un nuevo himno para el Mundial

Dai Dai fue lanzada originalmente en inglés semanas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ e interpreta por Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy.

El sencillo ha superado los 218 millones de reproducciones en YouTube y posteriormente recibió una versión remix realizada en colaboración con el grupo británico Clean Bandit, ampliando su alcance internacional.

La edición en español se convierte en la tercera versión oficial de la canción y responde al interés del público hispanohablante por escuchar el tema en el idioma natal de la cantante.

No es la primera vez que la artista adapta al español una canción vinculada con una Copa del Mundo. En Sudáfrica 2010 lanzó la versión en español de Waka Waka, mientras que para Brasil 2014 presentó, junto a Carlinhos Brown, el tema La La La en inglés y español.