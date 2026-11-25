La cantante y Global Citizen apoyarán a cinco organizaciones que ayudarán a más de 13 mil niños afectados por los terremotos de junio

La cantante colombiana Shakira y la organización Global Citizen anunciaron una inversión de 450 mil dólares para apoyar la recuperación educativa de niñas y niños en Venezuela, luego de los terremotos que afectaron al país en junio de 2026.

Los recursos serán distribuidos entre cinco organizaciones comunitarias que trabajan en territorio venezolano. De acuerdo con el anuncio, la iniciativa busca beneficiar a más de 13 mil menores cuya educación resultó afectada por los movimientos sísmicos.

El apoyo se canalizará mediante el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que Shakira forma parte como colaboradora. La noticia fue presentada por la artista y Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen.

Cinco organizaciones recibirán los recursos

Las instituciones seleccionadas desarrollan proyectos enfocados en garantizar la continuidad escolar, promover la educación inclusiva, capacitar a docentes y utilizar actividades deportivas como herramientas para el desarrollo infantil.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra Impaktemos, que ofrece tutorías para menores, capacitación laboral para mujeres y programas de alfabetización y desarrollo comunitario para poblaciones Wayúu. También conecta a familias afectadas por los terremotos con apoyos de emergencia.

Otra de las beneficiarias es la Fundación Madre María Luisa Casar, que administra una escuela en Petare donde brinda educación, alimentación y atención médica a 400 niñas y niños de entre tres y 13 años, además de operar una clínica para la comunidad.

La Asociación Provida de Venezuela (Provive) participa mediante el programa educativo "Alive to the World", enfocado en fortalecer habilidades socioemocionales como la empatía, la resiliencia y la toma responsable de decisiones.

También recibirá apoyo Autismo en Voz Alta, organización que trabaja para impulsar la autonomía de niñas, niños y jóvenes con autismo mediante diagnóstico, terapias y acompañamiento a sus familias y docentes.

La quinta institución es AC EmpoderaME, que promueve el liderazgo de mujeres, niñas y adolescentes y cuenta con una red de voluntariado en más de 12 estados venezolanos, con participación en acciones de atención a comunidades vulnerables.

El proyecto contempla apoyar 44 escuelas

La inversión permitirá desarrollar programas educativos y de atención integral en 44 escuelas. También contempla la capacitación de 41 docentes y trabajadores académicos, así como la participación de 180 madres, padres y cuidadores.

Además de las actividades escolares, los proyectos incluirán servicios de nutrición y salud para facilitar que los menores puedan continuar con su aprendizaje. Una de las líneas de trabajo será fortalecer los espacios educativos para que sean más seguros e inclusivos.

La iniciativa también contempla atención para estudiantes con autismo y actividades deportivas como parte de las estrategias para favorecer su desarrollo.

Shakira destaca el trabajo de docentes y comunidades

Al anunciar la inversión, la cantante expresó su entusiasmo por la llegada del fondo a Venezuela y por el alcance que tendrá entre la población infantil.

"Cuando le das a un niño un lugar seguro para aprender, cambias su vida para siempre", expresó Shakira en el mensaje difundido el martes 24 de noviembre.

La artista también agradeció a los docentes y líderes comunitarios que participan en las labores para recuperar las oportunidades educativas de los menores afectados.

Por su parte, Hugh Evans señaló que el propósito del fondo es hacer llegar los recursos directamente a organizaciones que trabajan con comunidades y que pueden ampliar sus esfuerzos para garantizar el acceso a la educación.

El fondo busca beneficiar a más de 413 mil menores

El apoyo anunciado para Venezuela forma parte de una iniciativa internacional que contempla una inversión aproximada de 9.55 millones de dólares en 63 organizaciones de 21 países.

De acuerdo con Global Citizen, los programas financiados por el fondo tienen como objetivo alcanzar a más de 413 mil niñas y niños durante el próximo año.

La colaboración de Shakira con esta iniciativa se suma a otros esfuerzos de la cantante para respaldar proyectos educativos y reconstruir espacios escolares afectados por desastres naturales en América Latina.