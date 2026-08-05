Shakira despide de Los Ghetto Kids antes de su regreso a Uganda

Tras pasar unos días al lado de la cantante Shakira, el grupo de baile de niños de los barrios marginales de Katwe en Kampala, regresan a su hogar.

Después de pasar unos días con Los Ghetto Kids, la cantante Shakira, los despidió con un bello mensaje que compartió a través de sus redes sociales.

En el mensaje destaca haberlos llevado a la playa por primera vez en su vida y cómo todos a su alrededor se maravillaron viendo la energía que tienen para transformar cada lugar a donde llegaban.

“Fue demasiado difícil despedirme de ustedes porque saben dar y recibir amor de una manera que nunca antes había visto; algo que no solo hizo nuestros días más brillantes, sino que también nos mostró el milagro que ocurre cuando bajamos la guardia y abrimos nuestro corazón para hacer lo mismo.” expresó shakira.

El texto fue acompañado de fotos y videos donde se aprecia, como disfrutaron estos días antes de regresar a sus hogares en los barrios marginales de Katwe en Kampala.

De igual forma la intérprete de pies descalzos, destacó que, la visita de los pequeños le recordó lo importante que son los niños, así como también que es responsabilidad de todos cuidarlos.

“Y aunque son de otro continente, viven en una cultura diferente y hablan otro idioma, ahora los amo como si fueran mis propios hijos. Este tiempo con ustedes me ha hecho darme cuenta, una vez más, de que cada niño en el mundo debería ser tratado y amado como si fuera nuestro.” agregó la cantante.

Recordemos que este grupo de niños, nació desde el 2014, donde siempre han compartido bailes llenos de energía y pasión.

“Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara y Ketra, gracias por ser exactamente quienes son y por enseñarnos las lecciones más valiosas sobre la vida y nuestro propósito en ella.

¡Los amamos por siempre y para siempre!”, así terminó su despedida Shakira.

Este mensaje nos muestra cómo la música une continentes sin importar el idioma.