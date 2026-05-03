Shakira dará un gran concierto gratis en Copacabana

La cantante colombiana ha expresado que este concierto tiene un significado especial dentro de su trayectoria ya que podría ser el más grande de su carrera.

Shakira encabezará un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, en un evento que prevé reunir a millones de asistentes en uno de los escenarios más emblemáticos de Brasil.

La presentación está programada para la noche del sábado y, de acuerdo con autoridades locales, podría atraer a cerca de 2 millones de personas, consolidándose como uno de los espectáculos musicales más concurridos en la historia reciente de la ciudad.

¿Por qué el concierto de Shakira en Copacabana es histórico?

El espectáculo se suma a una serie de conciertos masivos gratuitos organizados en la playa de Copacabana, donde previamente se han presentado artistas internacionales como Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, convocando también a multitudes sobre la extensa franja de arena.

¿Qué dijo Shakira sobre presentarse en Brasil?

La cantante colombiana ha expresado que este concierto tiene un significado especial dentro de su trayectoria, al considerar que podría convertirse en el más grande de su carrera.

“Para mí es un sueño. Siempre soñé con cantar en esta playa, porque creo que es un lugar mágico”.

La artista también destacó su vínculo con el país sudamericano, donde alcanzó notoriedad desde la década de 1990 gracias a su conexión con el público local.

¿Qué impacto económico tendrá el evento?

El concierto forma parte de un plan impulsado por la Alcaldía de Río para fortalecer la actividad económica tras el Carnaval y las celebraciones de fin de año, así como previo a las festividades de junio.

Según estimaciones oficiales, el evento podría generar alrededor de 777 millones de reales, equivalentes a unos 155 millones de dólares, derivados del gasto en hospedaje, alimentos, transporte y comercio.

Datos de las autoridades indican que este tipo de espectáculos ha incrementado significativamente la llegada de turistas, con aumentos registrados en años recientes durante fechas similares.