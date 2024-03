¿Shakira dará concierto gratis en la CDMX? Esto se sabe

Shakira, quien ha retomado con fuerza su carrera musical tras una pausa enfocada en la composición, podría estar preparando un evento gratuito en Ciudad de México como parte de su gira mundial.

Aunque la noticia no ha sido confirmada oficialmente por la cantante colombiana, un enigmático video promocional compartido por Spotify ha avivado las especulaciones.

El video, publicado en la playlist "Viva Latino" de Spotify, muestra imágenes de varias ciudades del mundo, incluyendo Nueva York, Río de Janeiro, Bogotá y, de manera destacada, Ciudad de México.

En las imágenes, se observan lugares emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana, mientras llueven gemas o cristales, sugiriendo un evento próximo relacionado con la música de Shakira en la capital mexicana.

Esta posible presentación gratuita en México podría estar relacionada con la estrategia promocional de su último álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran", lanzado recientemente.

Los rumores se intensificaron después de que la cantante ofreciera un concierto sorpresa en Times Square, Nueva York, con una asistencia de aproximadamente 40 mil personas, como parte de la promoción de su nuevo disco.

What an insane experience!! 40,000 of you in Times Square, I have goosebumps! Thank you for such an amazing welcome and for coming to party with me NY! #ShakiraTSX #LMYNL https://t.co/0Y07e3osOR pic.twitter.com/xfjNsQeVMo