Shakira confirma concierto gratis en el Zócalo: detalles y fecha

El anuncio llega después de que la artista rompiera récord al ofrecer 12 conciertos con boletos agotados en la capital del país.

Shakira confirmó que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 1 de marzo. La estrella colombiana hizo el anuncio a través de sus redes sociales y desató una ola de reacciones entre sus seguidores mexicanos, quienes ya anticipan una noche multitudinaria en la Plaza de la Constitución.

El anuncio no fue un rumor más. Fue la propia cantante quien apareció en un video para recordar un momento que marcó su carrera en el país: su presentación masiva en 2007 en el corazón de la capital.

Shakira confirma su regreso al Zócalo tras 18 años

“¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir”, expresó la intérprete en su cuenta oficial.

Con estas palabras, Shakira selló el regreso a uno de los escenarios más emblemáticos de México, donde hace casi dos décadas reunió a miles de personas en un espectáculo histórico.

Un agradecimiento tras el éxito de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

La cantante explicó que este concierto gratuito es una muestra de agradecimiento al público mexicano, que ha sido clave en el éxito de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

“Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado. Así que quiero darle las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, al Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho, mucho”.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto gratuito?

De acuerdo con la información oficial compartida por la cantante, la presentación se realizará el domingo 1 de marzo en la explanada de la Plaza de la Constitución.

El concierto arrancará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y se espera una asistencia masiva, como ha ocurrido en otros eventos gratuitos realizados en el Zócalo.

Qué canciones podría cantar Shakira en el Zócalo

Aunque no se ha revelado el setlist oficial, se prevé que la artista incluya algunos de sus mayores éxitos y temas de su más reciente gira. Entre las canciones que podrían sonar destacan:

Hips Don’t Lie

Antología

Ojos Así

Waka Waka

La Tortura

Te Felicito

TQG

Monotonía

Soltera

Puntería

¿Qué artistas invitados tendría Shakira en su concierto en el Zócalo?

Además, existe la posibilidad de que el espectáculo incluya invitados especiales. En fechas anteriores en la capital, la cantante compartió escenario con Fuerza Regida en “El Jefe”, con Belinda en “Día de enero” y Danna Paola en “Soltera”.

Otras opciones pueden ser Carlos Vives, con quien comparte el éxito “La Bicicleta”; Alejandro Sanz, recordado por “La Tortura”; y Karol G, figura clave de la nueva generación latina.

El regreso de Shakira al Zócalo perfila uno de los eventos musicales más relevantes del año en México, con una convocatoria que podría superar cifras históricas.