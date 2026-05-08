Shakira confirma canción oficial del Mundial 2026 con 'Dai Dai'

La cantante se ha consolidado como una de las artistas más vinculadas al futbol internacional gracias a los temas que ha interpretado en torneos anteriores.

Shakira volverá a ponerle ritmo a una Copa del Mundo. La artista confirmó este jueves que será la encargada de interpretar la canción oficial del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de sus redes sociales, la cantante publicó un adelanto del tema titulado "Dai Dai", acompañado de un breve video grabado en el mítico Estadio Maracaná.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial 2026”, escribió la intérprete junto a la publicación.

El estreno será el 14 de mayo

De acuerdo con la información compartida por la propia artista, tanto la canción completa como el videoclip oficial serán lanzados a nivel mundial el próximo 14 de mayo a través de todas las plataformas digitales.

En el adelanto se observa a Shakira rodeada de bailarines y con los tres balones oficiales del Mundial 2026, en una producción llena de referencias futboleras y con una fuerte presencia latina.

El video rápidamente se volvió viral y provocó miles de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron el regreso de la colombiana a los himnos mundialistas.

“La reina de los mundiales”

En redes sociales, los internautas no tardaron en recordar la estrecha relación entre Shakira y las Copas del Mundo.

“No hay mundial sin canción de Shakira”, “La reina de los mundiales” y “La mejor noticia del año” fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas digitales tras el anuncio.

La cantante se ha consolidado como una de las artistas más vinculadas al futbol internacional gracias a los temas que ha interpretado en torneos anteriores.

Una historia ligada a la Copa del Mundo

En Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, Shakira lanzó "Waka Waka" (This Time for Africa), considerada una de las canciones mundialistas más exitosas de la historia.

Cuatro años más tarde, durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, presentó "La La La", canción que interpretó durante la ceremonia de clausura del torneo.

Ahora, con “Dai Dai”, la artista colombiana buscará volver a conquistar al público futbolero de cara al Mundial de 2026.