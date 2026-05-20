Shakira celebra triunfo judicial ante Hacienda española

Shakira expresó satisfacción porque la justicia española reconociera que “nunca” incurrió en fraude fiscal respecto a sus ingresos de 2011.

La justicia española falló a favor de la cantante colombiana Shakira al dejar sin efecto una multa relacionada con su situación fiscal correspondiente al año 2011 y ordenar a la Agencia Tributaria devolverle alrededor de 60 millones de euros, equivalentes a unos 70 millones de dólares.

La decisión fue tomada por la Audiencia Nacional, que resolvió a favor del recurso presentado por la artista contra determinaciones previas emitidas por Hacienda y el Tribunal Económico Administrativo Central. Con ello, quedaron anuladas tanto las liquidaciones como las sanciones vinculadas al impuesto sobre la renta y patrimonio de ese ejercicio.

Tribunal concluye que no se acreditó residencia fiscal

De acuerdo con la sentencia, que todavía puede ser impugnada ante el Tribunal Supremo, las autoridades fiscales españolas no lograron demostrar que la intérprete permaneciera más de 183 días en España durante 2011, requisito indispensable para ser considerada residente fiscal bajo la legislación vigente.

El litigio administrativo giró en torno a una reclamación superior a los 55 millones de euros, unos 64 millones de dólares. Sin embargo, el equipo legal de la cantante sostiene que el monto total a devolver supera los 60 millones de euros al sumar intereses y gastos judiciales.

Mediante un comunicado difundido por la firma de comunicación Llorente y Cuenca, representante de Shakira, se indicó que este caso representaba el último frente pendiente que mantenía la artista en España tras una disputa legal que se prolongó por ocho años.

Hacienda recurrirá el fallo ante el Supremo

Por otro lado, fuentes de la Agencia Tributaria recordaron que la cantante aceptó previamente las condenas relacionadas con delitos fiscales correspondientes al periodo de 2012 a 2014. Además, adelantaron que la resolución emitida este lunes será llevada ante el Tribunal Supremo.

Tras conocerse el fallo, Shakira expresó satisfacción porque la justicia española reconociera que “nunca” incurrió en fraude fiscal respecto a sus ingresos de 2011.

"La propia administración española nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto", señaló la cantante en declaraciones difundidas por su despacho legal, Prada Tax Advisor.

La artista también lamentó el “señalamiento público” que enfrentó durante el proceso y aseguró que durante años fue tratada “como culpable” antes de que existiera una resolución definitiva.