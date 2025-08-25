Shakira cambia horario de concierto tras cancelación de Pitbull

Shakira ajusta su concierto en Monterrey, ante problemas logísticos, Pitbull no abrirá y el show principal arrancará a las 9:30 pm en el Parque Fundidora

A pocas horas del esperado concierto de Shakira en la ciudad, la promotora OCESA junto con Apodaca Group anunció un cambio en la programación: Pitbull no se presentará como acto de apertura por contratiempos logísticos.

La ausencia del rapero estadounidense obligó a modificar el itinerario del espectáculo, que se llevará a cabo este sábado 23 de agosto en el Parque Fundidora. De acuerdo con la organización, el acceso al recinto se permitirá desde las 7:00 pm, mientras que la cantante colombiana subirá al escenario a las 9:30 pm con su gira mundial Las Mujeres No Lloran World Tour.

Aunque la cancelación del artista invitado generó cierta sorpresa entre el público, miles de fans se preparan para presenciar su regreso a Monterrey, donde la intérprete promete un show cargado de sus mayores éxitos y los temas de su más reciente producción.

La ciudad regiomontana se convierte así en una de las paradas clave dentro de la gira internacional de la estrella latina, quien promete brindar una velada memorable pese a los ajustes de último minuto.