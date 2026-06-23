Shakira apoya a Messi durante partido entre Argentina vs Austria

La cantante dejó claro que sigue de cerca la carrera del astro argentino y que celebra cada uno de los logros que continúa sumando.

Shakira volvió a robarse los reflectores, esta vez al ser captada en las gradas durante el partido entre Argentina y Austria, donde disfrutó del encuentro y aprovechó para enviar un emotivo mensaje a Lionel Messi, una de las máximas figuras del futbol mundial.

La cantante colombiana fue vista siguiendo de cerca las acciones del encuentro, situación que rápidamente llamó la atención de los aficionados y de los medios internacionales presentes en el estadio.

Tras el partido, Shakira compartió un mensaje dedicado al capitán argentino en el que expresó la admiración que siente por su trayectoria y por todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera.

“Muy orgullosa de ti, Leo”, escribió la intérprete, acompañando sus palabras con imágenes y mensajes de reconocimiento hacia el futbolista, quien continúa sumando éxitos tanto con su selección como a nivel internacional.

La publicación generó miles de reacciones en redes sociales, donde seguidores de ambos celebraron el gesto de la artista y destacaron la buena relación y respeto que existe entre las dos figuras latinoamericanas.

No es la primera vez que Shakira muestra públicamente su admiración por Messi. A lo largo de los años, la cantante ha coincidido con el jugador en diversos eventos deportivos y ha reconocido en varias ocasiones su impacto dentro y fuera de las canchas.

La presencia de la colombiana en el encuentro también provocó que numerosos aficionados compartieran fotografías y videos de su asistencia, convirtiéndola en una de las personalidades más comentadas del evento.

Mientras tanto, Messi continúa concentrado en sus compromisos con la selección argentina, consolidándose como uno de los referentes más importantes del futbol mundial y una figura admirada por millones de personas alrededor del planeta.

Con este mensaje, Shakira dejó claro que sigue de cerca la carrera del astro argentino y que celebra cada uno de los logros que continúa sumando en una trayectoria histórica.