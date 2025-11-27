Shakira anuncia tres conciertos en México para febrero

La colombiana volverá con su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' el próximo febrero con fechas en Chiapas, Yucatán y Ciudad de México

¡Shakira volverá a México!

Este miércoles la cantante colombiana hizo oficial que regresará al país con tres presentaciones en 2026 como parte de su "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Fue mediante un comunicado que los organizadores informaron que la cantante se presentará el 21 de febrero en Chiapas, el 24 en Yucatán y, a modo de cierre en el país, el 27 en Ciudad de México.

En el documento también se destaca que esta gira, a diferencia de las anteriores, será la "más grande en la historia de México" que haya realizado la intérprete colombiana.

"Shakira regresa a México para ofrecer las noches más poderosas, emotivas y explosivas de la gira, en un encuentro que promete ser inolvidable. El fervor del público mexicano no solo impresionó a la industria: influyó directamente en la decisión de agregar nuevas fechas, impulsada por la demanda masiva de los fans", señaló la nota.

A inicios de noviembre Shakira fue reconocida por Billboard como la mujer más taquillera de la historia.

Dicho reconocimiento se debe a que, durante este año, realizó 12 presentaciones en Ciudad de México que congregaron a más de 780,000 asistentes.

En su actual gira internacional ha logrado vender cerca de 2,5 millones de boletos por todo el mundo en los más de 75 shows de los que consta.