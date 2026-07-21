Shakira alcanza 100 millones de seguidores en Instagram

Shakira se convirtió en la primera artista latina en llegar a 100 millones de seguidores en Instagram, reafirmando su impacto global y liderazgo digital

Shakira continúa sumando logros a su carrera. La cantante colombiana se convirtió en la primera artista latina en alcanzar los 100 millones de seguidores en Instagram, una cifra que confirma su impacto global y el gran momento que vive tanto en la música como en las redes sociales.

Este nuevo récord llega mientras la intérprete de “Dai Dai” acapara los reflectores por su participación en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde encabezó el espectáculo de medio tiempo ante millones de espectadores en todo el mundo.

La cifra de seguidores refleja la conexión que Shakira mantiene con su público, que ha seguido de cerca cada uno de sus proyectos musicales, presentaciones y publicaciones. Su comunidad en Instagram la coloca entre las personalidades con mayor alcance a nivel internacional.

Shakira rompe récord con 100 millones de seguidores en Instagram

A lo largo de su trayectoria, la colombiana ha roto múltiples récords dentro de la industria musical, consolidándose como una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Este nuevo logro se suma a una carrera marcada por éxitos, giras internacionales y reconocimientos.

La noticia fue celebrada por miles de seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación, destacando el alcance internacional que ha conseguido la cantante gracias a su música y su constante cercanía con el público.

Con este récord, Shakira reafirma su posición como una de las figuras más importantes del entretenimiento a nivel mundial y demuestra que, además de conquistar los escenarios, continúa liderando el mundo digital con una comunidad que no deja de crecer.