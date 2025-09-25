Shakira abre un megacolegio en Tibú para 900 estudiantes

Shakira, con su fundación Pies Descalzos, construyó un megacolegio en Tibú, Catatumbo, que beneficiará a más de 900 niños y jóvenes a partir del 2026

La fundación Pies Descalzos, liderada por la cantante Shakira, concluyó la construcción de un colegio en Tibú, Norte de Santander, región del Catatumbo.

El complejo educativo, que beneficiará a más de 900 niños y jóvenes, se entregará oficialmente a finales de 2025 y comenzará a operar en el ciclo escolar de 2026.

El proyecto fue desarrollado en conjunto con la fundación de Howard Buffett y el Ministerio de Educación de Colombia. El plantel incluye aulas modernas, áreas verdes y espacios recreativos diseñados para atender a la población local.

Autoridades educativas de Norte de Santander reportaron retrasos por fallas en acabados y cerramientos, lo que obligó a posponer la entrega inicial, prevista para mediados de 2025.

De acuerdo con la fundación, esta es la obra más ambiciosa en materia de infraestructura desde su creación en 1997 y busca fortalecer el acceso a la educación en una zona históricamente afectada por la violencia.

Con esta apuesta, Shakira busca demostrar que la educación puede ser el camino más poderoso para romper el ciclo de la violencia en el Catatumbo.