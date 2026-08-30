Shailene Woodley revela por qué eliminaron a Mary Jane

Shailene Woodley contó que filmó escenas como Mary Jane en “The Amazing Spider-Man 2”, pero su personaje fue eliminado antes del estreno

Más de una década después del estreno de The Amazing Spider-Man 2, Shailene Woodley recordó la decepción que experimentó cuando descubrió que sus escenas como Mary Jane Watson habían quedado fuera de la película.

Durante una entrevista para la serie Conversations de la Fundación SAG-AFTRA, la actriz explicó que inicialmente estaba emocionada por formar parte de la producción protagonizada por Andrew Garfield.

Woodley aseguró que interpretar a Mary Jane era un sueño, debido a que Spider-Man era su superhéroe favorito y el personaje femenino había sido uno de sus favoritos durante su infancia.

Había filmado escenas con Andrew Garfield

La actriz relató que llegó a rodar alrededor de tres escenas junto a Garfield. Sin embargo, aproximadamente un año después recibió una llamada en la que le comunicaron que finalmente no aparecería en la película.

Según Woodley, el equipo de producción le explicó que habían incorporado varios personajes nuevos y que querían concentrarse en la relación entre Peter Parker y Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone.

La idea, de acuerdo con lo que le dijeron, era esperar a que Gwen muriera en la historia para posteriormente introducir a Mary Jane. Aunque la explicación le pareció lógica en ese momento, finalmente la película que continuaría esa historia nunca se realizó.

La decisión tomó por sorpresa a la actriz

Woodley reconoció que desconoce si esa fue realmente la razón definitiva por la que sus escenas fueron eliminadas. Incluso bromeó con la posibilidad de que su interpretación no hubiera convencido a los responsables de la producción.

La decisión también fue explicada en 2014 por el productor Matt Tolmach, quien señaló que la historia se había extendido demasiado y que el guion tenía 148 páginas.

De acuerdo con Tolmach, durante el proceso de producción se dieron cuenta de que la trama relacionada con Mary Jane no funcionaba dentro de esa película.

La versión de Mary Jane interpretada por Woodley nunca llegó a formar parte de la saga protagonizada por Garfield. En The Amazing Spider-Man 2, Gwen Stacy fue el principal interés amoroso de Peter Parker y su historia terminó con la muerte del personaje.

En la trilogía dirigida por Sam Raimi, Mary Jane Watson había sido interpretada por Kirsten Dunst junto a Tobey Maguire.

Durante la conversación de casi 90 minutos con la Fundación SAG-AFTRA, la actriz también repasó distintas etapas de su trayectoria y habló sobre trabajos como Divergent, Dumb Money, The Descendants, The Fault in Our Stars y la serie Big Little Lies.