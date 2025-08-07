Serie 'Alien: Earth' asusta a la humanidad con el futuro de la IA

La entrega, de 6 capítulos, se estrenará con un doble episodio el próximo 13 de agosto en Disney + a nivel internacional

La nueva entrega de la franquicia 'Alien', en formato de serie, dibuja a una humanidad futurista "atrapada entre el futuro de la inteligencia artificial (IA) y los monstruos del pasado" y mantiene la esencia de la aterradora creación del cineasta británico Ridley Scott desde una perspectiva más profunda e intensa.

"De eso se trata Alien: de estos monstruos primordiales de nuestro pasado que están tratando de matar a Sigourney (Weaver, protagonista histórica de la saga). El futuro de la inteligencia artificial también intenta matarla. Así que la humanidad está atrapada entre el futuro de la IA y los monstruos del pasado", dijo Noah Hawley, creador de 'Alien: Earth', en una rueda de prensa virtual.

En este futuro distópico, la misteriosa nave USCSS Maginot aterriza en el año 2120 con unos pasajeros a bordo que causarán el terror en una tierra gobernada por cinco corporaciones, Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold, y en la que conviven humanos, 'cyborgs' y sintéticos.

A estos se les unen un nuevo prototipo, los híbridos: unos robots humanoides infundidos con la conciencia humana de una niña, Wendy, interpretada por Sidney Chandler ('Pistol', 'Dont worry darling'), que descubre junto a un grupo de soldados ese peligro que amenaza la existencia del planeta.

"Wendy es como dos imanes que no llegan a tocarse: la mente conocida y un cuerpo completamente nuevo. Ese vacío entre ambos es lo que ella explora”, afirmó Chandler.

La serie fue filmada durante seis meses en Tailandia, cuyas condiciones climáticas y paisajes selváticos aportaron una autenticidad visual y emocional que marcó el rodaje cuyo reparto superó las 650 personas y que hizo que el sudor de las escenas "fuera real".

“Había una podredumbre en el centro de este mundo. La humedad, la decadencia... todo se sentía intensamente real”, recordó el actor Samuel Blenkin, que interpreta a Boy Kavalier, el creador de los híbridos y uno de los ejes centrales de la serie con claras referencias a 'Peter Pan'.

"Quien inventa la tecnología híbrida es nuestro 'Peter Pan'. El futuro pertenece ahora a estos genios jóvenes y caprichosos", reconoció Hawley, que tituló al primer episodio 'Neverland' (El país de nunca jamás), en un guiño a la historia del novelista escocés J.M. Barrie.

Con un tono que conjuga lo filosófico con lo visceral, 'Alien: Earth' reflexiona sobre el futuro de la humanidad, la ética tecnológica y el precio de la inmortalidad con un elenco experimentado que incluye a figuras como Timothy Olyphant ('Justificado'), Alex Lawther ('Star Wars: Andor'), Babou Ceesay ('Wolfe') o Essie Davis ('La srta. Fisher').

"La ciencia ficción tiene la responsabilidad de imaginar un futuro en el que podamos resolver los problemas del presente", subrayó Hawley.

Pero lo hace desde una mirada que no renuncia al espectáculo: criaturas inéditas, tensión psicológica y una atmósfera que recuerda más a 'Blade Runner' que a las cintas de acción de la saga.

La entrega, de 6 capítulos, se estrenará con un doble episodio el próximo 12 de agosto en las plataformas Hulu y FX en Estados Unidos, mientras que a nivel mundial podrá disfrutarse desde el 13 de agosto en Disney +, con capítulos que se estrenarán semanalmente hasta el final de la temporada, previsto para el 23 de septiembre.