Sergio Ramos le entrega el Latin Grammy a Bad Bunny

El futbolista de Rayados se convirtió en el primer jugador de Liga MX en asistir y entregar un Latin Grammy, celebrando junto a Bad Bunny

Sergio Ramos hizo historia en los Latin Grammys.

Y es que el futbolista de Rayados se convirtió en el primer jugador de la Liga MX en asistir a la ceremonia de premiación más importante de la música latina y, además de esto, formó parte del evento como un presentador de la gala al entregarle un Grammy a Bad Bunny.

El central español llegó al evento junto a su esposa, Pilar Rubiom, y desfiló por la alfombra roja con un traje negro cruzado, sin camisa.

Ramos asistió al evento de la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas con un permiso de Rayados y aprovechando los días libres por la Fecha FIFA; posterior al evento, deberá reportar con el club para afrontar los Cuartos de Final ante el América.

Bad Bunny recibió el primer premio de la noche.

Sergio Ramos fue el encargado de entregar el primer premio de la noche, y fue nada más y nada menos que el premio a Mejor Álbum de Música Urbana y, previo a leer el nombre del ganador, aseguró que "la música urbana es como el fútbol: está en todas partes".

Tras esto, el español abrió el sobre y leyó el nombre de Bad Bunny por su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", imponiéndose a Fariana, Nicki Nicole, Papatinho y Yandel.

El encuentro entre el músico y el futbolista en el escenario incluyó un abrazo y un breve intercambio de palabras, en una de las postales más virales de la gala.

Con este premio, Bad Bunny sumó su tercer Latin Grammy en la edición 2025, tras ganar dos categorías en la ceremonia previa.

Además de entregar el galardón, Ramos recibió elogios de artistas como Maluma, quienes destacaron su presencia como invitado especial en una noche marcada por colaboraciones inesperadas.