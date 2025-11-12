Sergio Ramos estará como presentador en los Latin Grammys 2025

La Academia Latina de la Grabación confirmó a través de redes sociales que el defensa de Rayados será uno de los presentadores de la gala

El defensor español Sergio Ramos, actual jugador de Rayados de Monterrey, no solo será protagonista en la Liguilla del Apertura 2025, sino también en uno de los eventos musicales más importantes del año, los Latin Grammy 2025.

La Academia Latina de la Grabación confirmó a través de redes sociales que Ramos será uno de los presentadores de la gala, que se celebrará el 13 de noviembre en la MGM Arena de Las Vegas, Nevada.

El exjugador del Real Madrid y Sevilla FC compartió la noticia con entusiasmo, destacando lo especial que será combinar su faceta futbolística con su nueva pasión: la música.

Cabe recordar que hace unos meses, Ramos sorprendió a sus seguidores al debutar como cantante con su sencillo “Cibeles”, un tema con el que rinde homenaje al Real Madrid y a los valores que marcaron su carrera deportiva.

El sevillano ha declarado en diversas entrevistas que no descarta ganar un Grammy en el futuro, una meta que ahora parece un paso más cerca tras su inclusión en la gala como presentador.

“La música es otra forma de competir, de emocionarse y de conectar con la gente”, expresó el jugador al hablar de su incursión artística.

Sin afectar su agenda con Rayados

Cabe señalar que Ramos podrá asistir sin inconvenientes a la ceremonia de los Latin Grammy gracias al parón de la Liga MX por la fecha FIFA, lo que permitirá a Rayados tener un breve descanso antes de los cuartos de final del torneo.

El equipo regiomontano regresará a la actividad el 27 de noviembre, cuando enfrente al América en una de las series más esperadas de la Liguilla del Apertura 2025.

Figuras del deporte y la música compartirán escenario

Además de Ramos, el bicampeón de las Grandes Ligas, Miguel Rojas, pelotero venezolano de los Los Angeles Dodgers, también será parte del grupo de presentadores.

Ambos deportistas compartirán escenario con reconocidas estrellas de la música como Nicki Nicole, Enrique Bunbury, Carlos Rivera y Yandel, quienes darán vida a una gala llena de diversidad y talento iberoamericano.