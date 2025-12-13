Sergio Mayer Mori sufre accidente con caballo en La Granja VIP

Un descuido en una rutina del reality encendió las alarmas entre concursantes y audiencia. Te contamos qué pasó y qué sigue para él.

La dinámica de La Granja VIP ha puesto a prueba a sus participantes desde el primer día. El formato del reality de TV Azteca los obliga a convivir en un entorno rural real, lejos de comodidades, donde sembrar, cosechar, limpiar establos y cuidar animales de granja es parte de la competencia diaria.

Entre vacas, gallinas y caballos, los concursantes deben aprender a manejar situaciones que no siempre son previsibles. Aunque estos animales no suelen ser agresivos, su comportamiento puede cambiar ante el estrés o un mal movimiento, lo que eleva el riesgo de accidentes dentro del programa.

¿Qué ocurrió con Sergio Mayer Mori en La Granja VIP?

El incidente involucró a Sergio Mayer Mori cuando realizaba una tarea aparentemente rutinaria: sacar del establo a un caballo llamado ‘Canelo’. El programa se encuentra en su recta final, pero las actividades continúan con normalidad y bajo el mismo nivel de exigencia física.

Durante el recorrido, el equino se mostró alterado, comenzó a jalar con fuerza y se descontroló por unos segundos. El actor y modelo intentó dominarlo, pero en medio del forcejeo recibió un golpe directo en la mano, lo que encendió la preocupación inmediata de sus compañeros.

El antecedente del caballo ‘Canelo’ dentro del reality

Para la audiencia, la reacción del animal no resultó del todo inesperada. En emisiones anteriores, Canelo ya había mostrado comportamientos agresivos al ser manipulado, incluso intentando morder a quienes lo sacaban del establo, lo que generó tensión en más de una ocasión.

Este antecedente volvió a cobrar relevancia tras el accidente, pues evidenció los riesgos reales que implica convivir con animales de gran tamaño dentro de un programa de competencia televisiva.

Estado de salud de Sergio Mayer Mori tras el accidente

Luego del golpe, y aunque logró calmar al caballo, Sergio se mostró visiblemente adolorido. La producción decidió enviarlo a una revisión médica inmediata para descartar complicaciones mayores y evaluar la profundidad de la lesión.

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales de La Granja VIP, la herida fue profunda, pero no representa daños severos. Los médicos indicaron reposo y evitar el uso de la mano afectada para prevenir infecciones.