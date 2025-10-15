Sergio Mayer Mori arrasa con carisma en estreno de La Granja VIP

En menos de 24 horas, Sergio Mayer Mori se vuelve viral y favorito del público en La Granja VIP por su autenticidad y momentos memorables

Apenas han pasado menos de 24 horas desde el estreno de La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca en colaboración con Disney+, y Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, ya se ha robado el show.

El joven actor, modelo y cantante de 27 años se ha convertido en el favorito indiscutible del público, trending en plataformas como X, TikTok e Instagram gracias a su autenticidad, vulnerabilidad y, sí, un par de momentos virales que han generado risas y memes por doquier.

Reflexiones profundas y humildad a flor de piel

Desde su llegada el domingo 12 de octubre, Sergio no ha escatimado en sinceridad. En una charla solitaria captada por las cámaras 24/7, confesó que entró al programa para trabajar en su "falta de humildad" y gratitud.

"Me ha faltado mucha humildad en mi vida, la verdad, me ha faltado mucha gratitud, me he quejado mucho, por cualquier mam*da, me la pasaba quejando, esa era mi vida", reconoció.

"He sido siempre muy problemático, siempre estoy en pedos y, no es por ser malicioso, no es por querer el desmadre, al contrario, a mí me gusta estar bien, sentirme bien, entonces no es congruente esa parte de mí, conmigo mismo, quiero lo mejor para mí pero, al mismo, a veces, me meto el pie, me he metido el pie toda mi vida".

Esta vulnerabilidad resonó fuerte: usuarios en X lo aplauden por ser un "hombre deconstruido" que no teme elogiar el atractivo de sus compañeros sin caer en la "masculinidad frágil".

Incluso platicó a las cámaras que rechazó una oferta tres veces mayor para otros realitys porque en La Granja VIP le permitieron entrar con su guitarra, su gran pasión musical.

Asimismo, ha compartido con sus compañeros la experiencia de ser el hijo de Bárbara Mori, la estrella internacional que dio vida a "Rubí", pues contó la experiencia de acoso escolar que sufrió en su adolescencia.

El capataz que lo ganó todo

En la primera dinámica del lunes 13, Sergio se coronó como el capataz de la semana tras una competencia reñida (con Eleazar Gómez descalificado por trampa).

Esto le dio inmunidad total, una suite VIP con jacuzzi, vinos y cena gourmet, y eligió invitar al cuarto a su compañera Kim Shantal.

El descuido que explotó las redes

Lo que realmente lo catapultó a la fama viral fue su noche de relax en el jacuzzi, tras haber ganado la primera dinámica. Olvidando las cámaras omnipresentes, Sergio se quitó la bata y se metió desnudo al agua, mostrando "todo" sin filtro.

La producción censuró rápido, pero el clip se filtró y generó una avalancha de memes con frases como "¡Venga la alegría, descuidos!" (un guiño al programa matutino). En TikTok y X, las reacciones van desde risas hasta elogios por su naturalidad: "Sergio no tiene nada que esconder, literal".

Algunos posts en X lo llaman "la trama" del reality, con edits y fanarts acumulando miles de likes en horas.

¿Quien es Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori es un actor, cantante, compositor y modelo mexicano nacido el 7 de febrero de 1998 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 27 años.

Es el hijo del reconocido actor, productor y político mexicano Sergio Mayer Bretón y de la actriz uruguaya-mexicana Bárbara Mori, dos figuras icónicas del espectáculo latinoamericano.

Pasó gran parte de su niñez en Estados Unidos, específicamente en Boston, Massachusetts, donde estudió música en el prestigioso Berklee College of Music.

Es un músico talentoso que domina instrumentos como el piano, el saxofón y la guitarra. También tomó clases de actuación para forjar su carrera artística.

Debutó en el cine a los 12 años con un papel en la película Viento en contra (2010), producida por su madre Bárbara Mori.

Ha participado en telenovelas y proyectos como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Como modelo, ha colaborado con marcas internacionales como Calvin Klein, lo que le ha dado visibilidad global.

En música, se presenta como compositor y ha lanzado sencillos independientes. En redes sociales, acumula cerca de 843 mil seguidores en Instagram, donde comparte su vida artística y personal.

A los 18 años se convirtió en padre de Mila Mayer, su hija con la modelo y actriz brasileña Natalia Subtil (con quien tuvo una relación que terminó en buenos términos para co-parentar). Sus padres se separaron poco después de su nacimiento, pero mantienen una relación cordial por el bien de la familia.