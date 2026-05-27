Sergio Mayer inicia trámite para obtener su tarjeta del INAPAM

Hace algunos días, el diputado federal y exactor, Sergio Mayer, cumplió 60 años, es decir, legalmente se convirtió en una persona de la tercera edad; por ello, compartió que ya inició su proceso para tramitar su tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
Esta dependencia se dedica a vigilar y gestionar la atención de las personas de la tercera edad en todo México, independientemente de su condición económica, preferencia política o cualquier tema; evidentemente, esto incluye a burócratas y personalidades de la farándula, como él.
Por ello, el también conductor de televisión busca ejercer su derecho como mexicano, lo que le permitirá acceder a distintos beneficios para quienes tienen este plástico.
"La tarjeta del INAPAM ya la puedo sacar. Ya la vamos a tramitar para tener descuentos. Siempre es buena. Para lo que sirva", comentó.
¿Qué beneficios da la tarjeta INAPAM?
- Salud: Descuentos en farmacias, consultas médicas, laboratorios, clínicas dentales y ópticas.
- Predial y Agua: Hasta un 50% de descuento en el pago de impuestos municipales y servicios de agua en diversas entidades.
- Alimentación y Supermercados: Rebajas directas en tiendas de autoservicio.
- Transporte: Tarifas preferenciales o descuentos en líneas de autobuses foráneos y transporte público local.
- Recreación y Cultura: Acceso gratuito o con tarifa reducida en museos, parques, cines, hoteles y eventos turísticos.