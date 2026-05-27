Sergio Mayer inicia trámite para obtener su tarjeta del INAPAM

El exactor y diputado busca ejercer su derecho como mexicano, lo que le permitirá acceder a distintos beneficios para personas de la tercera edad

Hace algunos días, el diputado federal y exactor, Sergio Mayer, cumplió 60 años, es decir, legalmente se convirtió en una persona de la tercera edad; por ello, compartió que ya inició su proceso para tramitar su tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Esta dependencia se dedica a vigilar y gestionar la atención de las personas de la tercera edad en todo México, independientemente de su condición económica, preferencia política o cualquier tema; evidentemente, esto incluye a burócratas y personalidades de la farándula, como él.

Por ello, el también conductor de televisión busca ejercer su derecho como mexicano, lo que le permitirá acceder a distintos beneficios para quienes tienen este plástico.

"La tarjeta del INAPAM ya la puedo sacar. Ya la vamos a tramitar para tener descuentos. Siempre es buena. Para lo que sirva", comentó.

¿Qué beneficios da la tarjeta INAPAM?

La tarjeta del INAPAM otorga a los adultos mayores de 60 años acceso a miles de descuentos y beneficios exclusivos a nivel nacional, que van desde el 5% hasta el 80% en rubros como salud, alimentación, transporte y servicios básicos.

Los beneficios principales incluyen: