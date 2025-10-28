Sergio Mayer discute con Ferka y Linet Puente en ‘La Granja VIP’

El exdiputado dio una cátedra a las críticas del reality, pidiéndoles ser más objetivas y dejar de lado el drama que enciende a la audiencia

En las últimas horas, una fuerte discusión en La Granja VIP desató polémica entre Sergio Mayer, Ferka y Linet Puente. El exdiputado y actor visitó el reality para apoyar a su hijo, Sergio Mayer Mori, pero terminó protagonizando uno de los momentos más tensos del programa.

Todo comenzó cuando Mayer pidió a las críticas del show ser más “objetivas” con sus comentarios, pues consideró que algunas opiniones estaban cargadas de juicios personales. Su intervención subió de tono al señalar que el panel debía enfocarse en analizar las estrategias del juego y no las emociones o afinidades entre los concursantes.

Con su característico tono firme, el también exGaribaldi les recordó que La Granja es un juego de estrategias y no un tribunal moral. Rechazó que se use el espacio para etiquetar a los participantes argumentando que ese tipo de juicios solo alimenta el odio fuera del programa.

El punto más polémico llegó cuando Mayer mencionó a Eleazar Gómez, aclarando que su participación no debía verse como una búsqueda de redención, sino simplemente como parte del juego. Esa declaración encendió el debate tanto dentro como fuera del foro.

Ferka no se quedó callada. Le respondió que siempre ha sido objetiva con sus comentarios, incluso con su hijo, y recordó que la esencia del reality está en las diferencias y el drama que genera.

La tensión fue evidente. Mayer insistió en que no se “victimice” a los nominados ni se “criminalice” a quienes los nominan, mientras la audiencia se dividió: unos lo aplaudieron por su franqueza, y otros consideraron que se excedió.

Lo cierto es que el momento se volvió viral y, para muchos, Sergio Mayer terminó robándose el show con una auténtica cátedra de cómo se juega y se sobrevive en la televisión.