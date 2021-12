Sergio Mayer agrede al periodista Javier Ceriani

El actor fue cuestionado sobre su presunta relación con el narcotraficante "La Barbie".

Por: Brenda González

diciembre, 04, 2021 18:01

Comentarios

El actor Sergio Mayer se encuentra en medio de la polémica tras protagonizar una fuerte discusión con el periodista de espectáculos Javier Ceriani, conductor del programa "Chisme No Like".

El desafortunado encuentro ocurrió en la Expo Compositores 2021 en Estado Unidos, luego de que Ceriani cuestionara al ex diputado sobre los señalamientos en su contra escritos en el libro "Emma y las otras señoras del narco", de Anabel Hernández, en el que se le relaciona con el narcotraficante Édgar Valdez "La Barbie".

En un video compartido en el Instagram de "Chisme No Like" se observa a Javier tratando de entrevistar a Mayer, sin embargo, el ex Garibaldi lo ignora y sigue avanzando y tomándose fotos con los seguidores.

Fue hasta que el conductor lo acuso de no dar la cara cuando Sergio Mayer reaccionó e increpó al periodista, mientras que su esposa, Isabela Camil, trataba de tranquilizarlo.

Fue en este momento, cuando intentaban retirarse del lugar, cuando Camil también reaccionó y comenzó a insultar a Ceriani, a quien llamó basura.

Esto último fue la gota que derramó el vaso para el ex político, quien defendió a su esposa y dio un empujón al reportero, quien aseguró que la agresión iba a tener consecuencias.