¿Sergio Bonilla e Italí Cantoral son novios?

Los actores fueron captados muy juntos, supuestamente besándose en una cita comiendo tacos

Por: Luz Camacho

enero, 11, 2022 10:41

Itatí Cantoral y Sergio Bonilla reaccionaron a las fotos en donde aparecen supuestamente besándose mientras se encontraban comiendo tacos.

Y es que en las imágenes se ve a la actriz de 46 años muy cariñosa con el actor de 47 en un restaurante de la zona de la Condesa en la Ciudad de México.

beso o no beso? ?? pic.twitter.com/CI9XnXHw1P — Saul GC (@SaulGC10694257) January 10, 2022

Sobre el beso que se dieron, la actriz de telenovelas con humor dijo, "no, no te hagas con el beso, no, no te hagas con el beso, no, el beso todavía no (risas)".

Itatí explicó que sí salieron a comer juntos pero aseguró que no fue en plan romántico o de pareja, pues dijo que son grande compañeros de trabajo y muy buenos amigos.

En un tono más serio, la villana de "María la del Barrio" comentó que prefiere mantener reservada su vida privada, pues es mamá de tres hijos.

¿Qué dijo Sergio Bonilla sobre su supuesto noviazgo con Itatí Cantoral?

Sergio Bonilla dijo no saber de las fotos que les hablaban los reporteros, pero fue tajantemente al decir que no es novio de Itatí Cantoral, aunque reconoció que entre ambos hay una gran química.

Por su parte, la conductora Ana María Alvarado aseguró que Itatí Cantoral tiene un romance por alguien que tienen un cargo público.