Sentencian a Jonathan Majors a libertad condicional

Jonathan Majors, reconocido por sus roles en películas exitosas como 'Creed III' y 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', ha sido condenado en un tribunal de Nueva York a realizar un curso de violencia doméstica por agredir y acosar a su exnovia en 2023.

La sentencia también incluye una orden de protección permanente para su ex pareja, Grace Jabbari, prohibiéndole a Majors todo contacto con ella bajo amenaza de prisión.

El actor, de 34 años, compareció en el tribunal vestido con un jersey negro de cuello alto y estuvo acompañado de su actual novia. No mostró reacción visible al veredicto y no hizo comentarios a la prensa al salir de la audiencia.

Durante el juicio en diciembre, Jabbari, quien conoció a Majors en el rodaje de 'Ant-Man', testificó que el altercado con el actor le dejó una oreja ensangrentada y un dedo fracturado.

Las consecuencias profesionales para Majors han sido significativas, perdiendo contratos publicitarios, proyectos y un papel en la película 'The Man in My Basement'. Sin embargo, la decisión más impactante ha sido la ruptura de la relación profesional con Marvel Studios, que había planeado varios proyectos con el actor, incluyendo películas como 'Vengadores: la dinastía Kang' o 'Vengadores: Secret Wars'.

El mes pasado, Jabbari presentó una demanda civil contra Majors en un tribunal federal de Manhattan, acusándolo de agresión, angustia emocional y difamación, detalla el The New York Times.

