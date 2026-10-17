Señalan al líder de Los Retros por presuntos delitos sexuales

De acuerdo con registros judiciales locales, el artista enfrenta cuatro cargos relacionados con presuntos delitos sexuales contra una víctima de 10 años

Mauri Tapia, músico estadounidense de 26 años y líder de la agrupación Los Retros, fue arrestado el pasado 8 de octubre en el condado de Ventura, California, tras ser acusado de cuatro delitos graves en contra de un menor de edad.

De acuerdo con registros judiciales locales, el artista enfrenta cuatro cargos relacionados con presuntos delitos sexuales contra una víctima de 10 años, los cuales constan en los expedientes oficiales con descripciones de extrema gravedad. La autoridad judicial fijó una fianza de $3 millones de dólares para el acusado.

Proceso legal en curso

Los cargos formales fueron presentados el pasado 12 de octubre ante el Tribunal Superior del condado de Ventura. Asimismo, se informó que la primera comparecencia judicial de Tapia se encuentra programada para el próximo 22 de octubre, fecha en la que se prevé avancen las diligencias del caso.

Reacción de la industria y la discográfica

Tras darse a conocer la noticia, Stones Throw Records, sello discográfico vinculado a la trayectoria del proyecto musical, emitió un comunicado oficial en el que calificó las acusaciones en contra del artista como "extremadamente graves y perturbadoras".

La discográfica aclaró que la cancelación de la participación de Tapia en el evento Stones Throw 30 se había decidido antes de que tomaran conocimiento de esta situación.

No obstante, el sello anunció que ya se encuentra implementando medidas para desvincularse por completo del músico y de su obra, y subrayó que continuará evaluando el panorama conforme surjan nuevos detalles de la investigación judicial.

Impacto en la trayectoria de Los Retros

Mauri Tapia había ganado reconocimiento dentro de la escena musical independiente internacional gracias al proyecto Los Retros, consolidando una propuesta sonora que combina géneros como el indie pop, el bedroom pop y texturas nostálgicas inspiradas en décadas pasadas, con temas de amplia difusión como "Someone to Spend Time With" y "Amtrak".

Hasta el momento, ni el equipo de representación legal del músico ni sus allegados han emitido declaraciones públicas adicionales sobre las acusaciones que enfrenta.