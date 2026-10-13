Selma Blair sale bajo fianza tras arresto por incidente en avión

Según la denuncia presentada en Queens, Blair presuntamente pateó a la agente Maria Suarez en la cara, el cuello y el pecho

La actriz Selma Blair, conocida por su participación en Legalmente rubia, quedó en libertad bajo fianza después de ser detenida en Nueva York por un incidente en un vuelo de Delta Air Lines en el que dos integrantes de la tripulación reportaron lesiones.

El caso incluye presuntas agresiones posteriores contra una agente de policía y una enfermera, mientras su defensa sostiene que sufrió una emergencia médica.

Blair, de 54 años, fue arrestada la noche del domingo 11 de octubre en el aeropuerto John F. Kennedy, al término del vuelo 938 procedente de Los Ángeles.

El lunes compareció ante un tribunal de Queens, donde se declaró no culpable de dos cargos de agresión en segundo grado, relacionados con los hechos ocurridos después del aterrizaje.

Dos tripulantes reportaron lesiones durante el vuelo

La Policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó que acudió a la puerta de llegada del avión tras recibir un aviso sobre una pasajera que presentaba un comportamiento físicamente agresivo.

Los reportes del incidente señalan que Blair presuntamente golpeó a un integrante de la tripulación y mordió a otro. También se le atribuye un intento de abrir una puerta de la aeronave durante el trayecto, aunque ese detalle no fue confirmado directamente en la información oficial consultada.

Antes de aterrizar, los pilotos solicitaron que personal médico esperara en la puerta de llegada y comunicaron que había una persona con sangrado nasal y otra con marcas de mordida. Las autoridades confirmaron que dos tripulantes reportaron lesiones y que uno fue llevado a un hospital para evaluación.

La actriz también fue trasladada a un centro médico. Delta señaló que el vuelo llegó antes de lo previsto y que el incidente no provocó afectaciones operativas.

La denuncia incluye agresiones después del aterrizaje

Según la denuncia presentada en Queens, Blair presuntamente pateó a la agente Maria Suarez en la cara, el cuello y el pecho mientras la policía ayudaba a trasladarla a una ambulancia. La agente reportó dolor e inflamación en la mandíbula y recibió atención hospitalaria.

El segundo cargo corresponde a una presunta agresión contra la enfermera Ashley DeLeo en Jamaica Hospital Medical Center. La trabajadora señaló que recibió una patada en el pecho mientras participaba en la atención de Blair.

El tribunal fijó una fianza de 20 mil dólares en efectivo o modalidades de garantía de 60 mil dólares. También concedió una orden de protección para la enfermera y programó la siguiente comparecencia para el 19 de enero de 2027.

Defensa atribuye el episodio a una emergencia médica

Los abogados de Blair argumentaron que la actriz había omitido varias dosis de su tratamiento, trabajado jornadas prolongadas y sufrido un golpe en la cabeza. Sostuvieron que esos factores derivaron en confusión y desorientación, y negaron que las presuntas agresiones fueran intencionales.

Su representante aseguró que recibió atención médica inmediata y se encontraba estable. La explicación sobre las causas del episodio corresponde a su defensa y no constituye una conclusión médica independiente.

Además de los cargos estatales, Blair recibió una notificación federal por las presuntas agresiones dentro del avión. Ese procedimiento será atendido en Brooklyn y todavía no tenía fecha de comparecencia anunciada. El FBI y la Administración Federal de Aviación investigan lo ocurrido a bordo.