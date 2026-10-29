Selena Gomez y Demi Lovato se reencuentran con Rare Beauty

Las estrellas de Disney Selena Gomez y Demi Lovato sorprendieron a sus seguidores con un reencuentro que revive algunos de los momentos más recordados de su amistad.

Las cantantes protagonizan la nueva campaña de Rare Beauty, titulada Still Making Each Other Blush (“Todavía nos hacemos sonrojar”), en la que recrean sus antiguos videos de YouTube y rinden homenaje a su historia juntas desde la infancia.

Anunciada el 28 de octubre de 2026, la campaña recupera la estética de los años 2000 y evoca la época en que ambas compartían sus experiencias frente a las cámaras, mucho antes de consolidarse como estrellas internacionales de la música y el entretenimiento.

Selena Gomez et Demi Lovato pour Rare Beauty. https://t.co/RdoHAI9gX9 — SSFR Media (@selenasourcefrr) October 28, 2026

El video promocional incluye referencias a sus antiguos vlogs, una habitación inspirada en la estética Y2K y fotografías de cuando participaron en Barney & Friends.

Además, ambas recuerdan su colaboración musical One and the Same, tema que interpretaron para la película de Disney Channel Programa de protección para princesas (Princess Protection Program), estrenada en 2009.

Selena Gomez y Demi Lovato recrean sus videos de YouTube

Uno de los elementos más nostálgicos de la campaña es la recreación del estilo de los videos que Selena y Demi grababan durante su adolescencia.

En el nuevo material, las artistas recuperan las bromas, las referencias y la espontaneidad que caracterizaban sus apariciones juntas en internet.

La producción también hace guiños a la cultura pop de Disney Channel, incluida una referencia a Shane Gray, personaje de la película Camp Rock, vinculada a la etapa de Demi Lovato en la compañía.

De acuerdo con los detalles difundidos sobre la campaña, Demi describió la experiencia de compartir el set con Selena como una vuelta a sus habitaciones de adolescentes, cuando se divertían grabando videos y jugando con maquillaje.

El concepto busca transmitir la nostalgia de aquella época y mostrar cómo una amistad que comenzó en la infancia puede volver a encontrar puntos de conexión muchos años después.

Rare Beauty lanza un rubor inspirado en su amistad

El reencuentro también llega acompañado de un lanzamiento comercial: el Delena Soft Pinch Blush Bundle, un set de rubores líquidos de Rare Beauty inspirado en el apodo “Delena”, utilizado por los seguidores para referirse a la amistad entre Demi y Selena.

El paquete incluye dos tonos de la línea Soft Pinch Liquid Blush, uno asociado con cada artista:

Hope: un tono nude malva, señalado como uno de los favoritos de Selena Gomez.

un tono nude malva, señalado como uno de los favoritos de Selena Gomez. Virtue: un tono beige durazno, relacionado con las preferencias de Demi Lovato.

Según la información difundida sobre el lanzamiento, el set tiene un precio de 50 dólares y su disponibilidad está prevista en el sitio oficial de Rare Beauty a partir del 29 de octubre de 2026.

La propuesta combina el maquillaje con referencias personales de las artistas y convierte su historia compartida en el eje de una campaña que apela tanto a los consumidores de la marca como a quienes crecieron viendo sus proyectos en Disney Channel.

De Barney & Friends a Programa de protección para princesas

Selena Gomez y Demi Lovato se conocieron alrededor de 2002, cuando tenían aproximadamente siete años y participaron en Barney & Friends. Selena interpretó a Gianna y Demi dio vida a Angela durante su paso por el programa infantil.

Con el paso de los años, ambas continuaron desarrollando sus carreras y coincidieron en el universo de Disney Channel. Selena protagonizó la serie Los hechiceros de Waverly Place, mientras que Demi ganó popularidad con producciones como Camp Rock y Sunny entre estrellas.

En 2009 compartieron pantalla en Programa de protección para princesas, una película en la que interpretaron a dos jóvenes de mundos distintos que construyen una amistad mientras enfrentan una situación extraordinaria.

También grabaron juntas la canción One and the Same.

Durante aquellos años, las artistas hablaban públicamente de su cercanía y se presentaban como mejores amigas desde la infancia. Sus apariciones conjuntas se convirtieron en un recuerdo importante para los seguidores de aquella generación de Disney.

Una amistad con distanciamientos y reconciliaciones

La relación entre Selena Gomez y Demi Lovato también atravesó etapas de distanciamiento. Alrededor de 2010 comenzaron a circular señales de que ya no mantenían la misma cercanía, y una de las respuestas más recordadas de Demi ocurrió cuando una persona le preguntó por Selena y ella contestó: “Ask Taylor” (“Pregúntale a Taylor”), en alusión a Taylor Swift.

Con el paso del tiempo, ambas hablaron de las dificultades que enfrentaron en su relación. Selena reconoció que durante su juventud no siempre comprendió por lo que atravesaba Demi, quien también ha hablado públicamente de sus problemas de salud mental y adicciones.

Aunque hubo acercamientos ocasionales, en 2020 Demi declaró a Harper's Bazaar que ya no eran amigas, aunque seguía sintiendo cariño por Selena y le deseaba lo mejor.

La nueva campaña de Rare Beauty representa una nueva etapa pública en su relación.

El reencuentro llega después de que Selena asistiera en abril de 2026 al concierto inaugural de la gira It's Not That Deep de Demi en Orlando, un gesto que contribuyó a reavivar las expectativas de sus seguidores sobre una posible colaboración.

Un reencuentro que conecta con la generación Disney

La campaña Still Making Each Other Blush no solo promociona una nueva colección de maquillaje; también recupera una parte importante de la historia pública de ambas artistas.

Las referencias a sus primeros años, sus videos caseros y su película de 2009 conectan el lanzamiento con la memoria de quienes siguieron sus carreras desde la infancia.

Para los seguidores, verlas juntas nuevamente supone una oportunidad de recordar una amistad que comenzó mucho antes de la fama mundial y que, pese a sus altibajos, vuelve a ocupar un lugar visible en sus trayectorias.

Con esta colaboración, Selena Gomez y Demi Lovato reúnen nostalgia, belleza y cultura pop en una campaña que celebra su pasado compartido y el nuevo capítulo de su vínculo.