Selena Gomez rechaza acusaciones por Wondermind

Selena Gomez calificó de infundadas las acusaciones por presunto fraude en Wondermind y anunció que buscará que se desestime la demanda

La actriz y empresaria Selena Gomez respondió a la demanda federal presentada contra ella por presunto fraude relacionado con Wondermind, su empresa de medios enfocada en facilitar el acceso a recursos de salud mental.

A través de su equipo legal, la cantante rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de sustento tanto en los hechos como en términos legales.

El abogado de Gomez, Mathew S. Rosengart, señaló que la defensa combatirá las acusaciones y adelantó que presentará una solicitud ante el tribunal para desestimar las reclamaciones consideradas infundadas.

Inversionistas reclaman alrededor de 1.2 millones de dólares

La demanda también señala como responsable a Mandy Teefey, madre de Gomez y cofundadora de Wondermind, compañía creada en 2021.

De acuerdo con las acusaciones, los inversionistas sostienen que Gomez y Teefey solicitaron aproximadamente 1.2 millones de dólares y que durante el proceso se habría presentado de manera incorrecta la trayectoria y estructura de liderazgo de la empresa.

El documento también sostiene que Gomez firmó un acuerdo mediante el cual se comprometía a participar activamente en el desarrollo de Wondermind como directora de marketing, pero que posteriormente habría dejado de cumplir con ese compromiso.

Señalan acuerdos y proyectos que no se concretaron

Entre los señalamientos incluidos en la demanda están supuestas alianzas con Fidelity y JP Morgan para ofrecer servicios de salud mental a empleados de esas compañías.

Los inversionistas aseguran que dichos acuerdos no llegaron a concretarse y también mencionan otros proyectos que, según su versión, no se materializaron, entre ellos perfiles de celebridades, una aplicación y acuerdos publicitarios.

La demanda cuestiona la situación de Wondermind

Los demandantes aseguran que Wondermind atravesó un deterioro financiero y operativo sin que sus fundadores, directivos o consejeros informaran de manera adecuada a los inversionistas.

Según la demanda, los inversionistas conocieron la situación de la compañía a través de un reportaje publicado por The Cut en 2025, el cual señalaba que Gomez buscaba distanciarse de Wondermind y abordaba el polémico despido de Daniella Pierson, quien se desempeñaba como directora ejecutiva.

Teefey no ha emitido hasta ahora una postura pública sobre la demanda. Pierson, por su parte, rechazó categóricamente las acusaciones en su contra y afirmó que cuenta con documentación y registros financieros para respaldar su versión de los hechos.